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Также: Чечня, Пытки, Секс, Ксенофобия, Война, Общество | Персоны: Татьяна Москалькова

новость Проверительное управление

Москалькова запросила в СКР результаты экспертизы заявившего о пытках геев в Чечне Лапунова
20.10.2017
Татьяна Москалькова. Фото: ombudsmanrf.org
Татьяна Москалькова. Фото: ombudsmanrf.org
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Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова держит на контроле проверку, которую проводят следственные органы по обращению Максима Лапунова, заявившего о пытках геев в Чечне. Об этом сообщает ТАСС.

"Я запросила у Следственного комитета их заключения экспертизы, которую они произвели, и результаты проведения полиграфа, который проводился в отношении этого человека, - сказала омбудсмен.- Для него должны быть созданы все условия, чтобы можно было собрать доказательную базу и определить, если было совершено правонарушение, то соответственно привлекать тех, кто его совершил".

"Если он не прав, то должны быть веские аргументы", - подчеркнула Москалькова.

В понедельник Лапунов, сам подвергшийся преследованию в Чечне, на пресс-конференции в "Новой газете" сообщил, что подал через омудсмена заявление в СКР с требованием провести расследование по факту пыток представителей ЛГБТ в республике. 29 августа правозащитники представили Лапунова Москальковой. Она ознакомилась с его заявлением на имя председателя СКР Александра Бастрыкина и 22 сентября передала документ в СКР.

Лапунов жил в Чечне два года и занимался малым предпринимательством - продажей воздушных шаров. 16 марта его задержали чеченские силовики и держали почти две недели в одном из подвалов, предположительно, управления Уголовного розыска МВД по Чечне. Лапунова пытали и требовали назвать имена знакомых ему геев. По словам Лапунова, его били за то, что он "русский, приехал в Чечню и "портил" чеченцев". Впоследствии Лапунова освободили. Он связывает это с тем, что было много свидетелей задержания, а родственники из Пермского края, откуда он родом, объявили его в розыск.

В начале мая Лапунов позвонил на горячую линию Российской ЛГБТ-сети. Общественное расследование по факту его задержания в Чечне в течение трех месяцев проводил Комитет по предотвращению пыток (КППП).

Никаких следственных действий по заявлению Лапунова СКР за четыре недели так и не провел, заявил на пресс-конференции глава КППП Игорь Каляпин. Представитель Human Rights Watch Татьяна Локшина добавила, что информация о деле Лапунова обнародована с целью стимулировать расследование.

Руководитель российской ЛГБТ-сети Игорь Кочетков сообщил, что с апреля на горячую линию организации позвонили 79 человек. 27 из них, по их словам, похитили и пытали. Почти половина позвонивших – родственники и друзья задержанных, на которых оказывали давление силовые органы. По информации Кочеткова, 15 человек, которых подозревали в принадлежности к гей-сообществу, исчезли после выдачи родственникам.

Первые публикации о преследованиях и убийствах гомосексуалов в Чечне появились в СМИ в начале апреля. Они вызвали заметный международный резонанс. В защиту геев на личных встречах с Владимиром Путиным выступали канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эмманюэль Макрон.

Между тем Кадыров упорно отрицает как факты пыток и убийств гомосексуалов, так и само наличие представителей ЛГБТ в регионе. Со своей стороны, СКР также заявлял, что не нашел доказательств преследования гомосексуалов в Чечне.

По данным совместного доклада Российской ЛГБТ-сети и журналистки Елены Милашиной, всего в Чечне было три волны похищений гомосексуалов. Первая прошла в декабре 2016 - феврале 2017 года, вторая - с марта по май, до начала рамадана, третья продолжалась со дня окончания рамадана в июне по крайней мере до конца июля, когда появился доклад.

В конце июля стало известно, что гомосексуалы и бисексуалы в Чечне страдают не только от кадыровцев, но и от собственных родственников. Как сообщалось, представители ЛГБТ-сообщества подвергались пыткам со стороны членов своих семей, а несколько десятков человек были убиты своими родственниками. Отмечалось, что расправы были спровоцированы высокопоставленными чеченскими чиновниками. Они гарантировали родственникам, что те не понесут ответственности, если "решат смыть позор с семьи кровью".

В начале августа СМИ передали, что несколько чеченских гомосексуалов объявлены кадыровцами в розыск как сторонники "Исламского государства". Как пояснялось, это делается, чтобы лишить геев и лесбиянок возможности эмигрировать из России. Также сообщалось, что кадыровцы являются домой к родителям геев и требуют написать заявления о том, что их дети уехали на войну в Сирию.

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20.10.2017
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Илья Мильштейн. Courtesy photo

Независимый ставленник

Илья Мильштейн, 17.07.2017

Геев у него нет, а если есть, то "заберите в Канаду, чтобы очистили кровь". Что же касается Америки, то это "не такое сильное государство, чтобы мы рассматривали его как врага России". Пентагон может снести Россию с лица земли, но тогда "автоматически наши ядерные ракеты полетят, и мы весь мир перевернем, раком поставим".
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