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День всех влюбленных в России стал днем солидарности с политзеками и их родными. Когда флешмоб с фонариками только начинался в Сибири, в столице более 300 женщин вышли с белой лентой на Арбат в знак поддержки семей политзаключенных и женщин, преследуемых по политическим мотивам. Инициатор акции Дарья Серенко вдохновилась примером белорусских женщин. Московскую "Цепь солидарности и любви" силовики разгонять не стали.
Кремль решил не давать мировым СМИ картинку избиения карателями женщин в день святого Валентина. Вместо этого на цепи солидарности с политзеками работали несколько групп провокаторов. Кто-то дарил цветы "обманутым женщинам", другие раздавали доллары от НАТО. Скоро будет видео. pic.twitter.com/B01N9wcQqt— Грани.Ру (@GraniTweet) February 14, 2021
Цепь солидарности с Юлией Навальной и другими женщинами, пострадавшими от политических репрессий на Арбате. Не разгоняют, но работает несколько групп провокаторов. pic.twitter.com/GoCTWHToWE— Грани.Ру (@GraniTweet) February 14, 2021
Акция в Иркутске. Фото: @fbkinfo
День всех влюбленных удалось превратить в важную политическую дату: даже те, кто скептически отнесся к идее флешмоба с фонариками, признают, что реакция властей на эту невинную затею превзошла все ожидания. В кампании запугивания участвуют СК, МВД, Генпрокуратура, Госдума. Госпропаганда пугает терактами.
В воскресенье несколько десятков тысяч москвичей провели акцию "Большой белый круг". Живая цепь выстроилась вдоль всего Садового кольца, прерываясь только на перекрестках. Затем у стен Кремля состоялся масленичный флешмоб "Проводы политической зимы". Есть задержанные. Читайте полную хронику акций.