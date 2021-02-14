День всех влюбленных в России стал днем солидарности с политзеками и их родными. Когда флешмоб с фонариками только начинался в Сибири, в столице более 300 женщин вышли с белой лентой на Арбат в знак поддержки семей политзаключенных и женщин, преследуемых по политическим мотивам. Инициатор акции Дарья Серенко вдохновилась примером белорусских женщин. Московскую "Цепь солидарности и любви" силовики разгонять не стали.

Кремль решил не давать мировым СМИ картинку избиения карателями женщин в день святого Валентина. Вместо этого на цепи солидарности с политзеками работали несколько групп провокаторов. Кто-то дарил цветы "обманутым женщинам", другие раздавали доллары от НАТО. Скоро будет видео. pic.twitter.com/B01N9wcQqt — Грани.Ру (@GraniTweet) February 14, 2021

Цепь солидарности с Юлией Навальной и другими женщинами, пострадавшими от политических репрессий на Арбате. Не разгоняют, но работает несколько групп провокаторов. pic.twitter.com/GoCTWHToWE — Грани.Ру (@GraniTweet) February 14, 2021



Акция в Иркутске. Фото: @fbkinfo