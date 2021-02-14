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Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Беларусь
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Также: Политзеки, Акции протеста, Общество, Россия, Политика

статья Любовное построение

14.02.2021

День всех влюбленных в России стал днем солидарности с политзеками и их родными. Когда флешмоб с фонариками только начинался в Сибири, в столице более 300 женщин вышли с белой лентой на Арбат в знак поддержки семей политзаключенных и женщин, преследуемых по политическим мотивам. Инициатор акции Дарья Серенко вдохновилась примером белорусских женщин. Московскую "Цепь солидарности и любви" силовики разгонять не стали.

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Акция в Иркутске. Фото: @fbkinfo

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14.02.2021
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Протестующие с фонариками в Петербурге 31 января. Фото: mr-7.ru

Фонарь, да не тот

11.02.2021

День всех влюбленных удалось превратить в важную политическую дату: даже те, кто скептически отнесся к идее флешмоба с фонариками, признают, что реакция властей на эту невинную затею превзошла все ожидания. В кампании запугивания участвуют СК, МВД, Генпрокуратура, Госдума. Госпропаганда пугает терактами.

"Большой белый круг" на Садовом. Фото Константина Рубахина

Забота об окружающих

26.02.2012

В воскресенье несколько десятков тысяч москвичей провели акцию "Большой белый круг". Живая цепь выстроилась вдоль всего Садового кольца, прерываясь только на перекрестках. Затем у стен Кремля состоялся масленичный флешмоб "Проводы политической зимы". Есть задержанные. Читайте полную хронику акций.

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12.02.2021 РКН заставляет СМИ удалять новости о флешмобе 14 февраля →
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