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День всех влюбленных удалось превратить в важную политическую дату: даже те, кто скептически отнесся к идее флешмоба с фонариками, признают, что реакция властей на эту невинную затею превзошла все ожидания. Следственный комитет, Генпрокуратура и МВД спешно занялись профилактикой, госпропаганда пугает терактами.

В СК грозят участникам флешмоба "серьезными правовыми последствиями вплоть до уголовной ответственности". Ведомство напоминает, что призывы к массовым беспорядкам и "вовлечение несовершеннолетних в совершение противоправных действий, заведомо представляющих опасность для их жизни", уголовно наказуемы. "При принятии решения об участии в таких мероприятиях молодым людям, а особенно несовершеннолетним и их родителям, также следует помнить о негативных правовых последствиях этих действий в виде привлечения к ответственности", - говорится в сообщении СК.

В Генпрокуратуре в свою очередь напоминают, что призывы к участию в несогласованных протестах наказываются по "митинговой" статье 20.2 КоАП и могут повлечь административный арест, также по статье 13.41 КоАП (нарушение порядка ограничения доступа к "запрещенной" информации) наказумемо неудаление интернет-площадками таких призывов, а размещение в сети призывов к массовым беспорядкам и участие в них преследуется по статье 212 УК.

В МВД также призвали граждан "отказаться от участия в несанкционированных акциях" и не посещать места их проведения. "Лица, совершившие насильственные действия, призывающие к групповым нарушениям общественного порядка, не выполняющие законные требования сотрудников полиции, будут задержаны и привлечены к ответственности", - обещают в МВД. Одновременно полиция отчиталась о том, что уже возбудила по итогам январских и февральских акций протеста 90 уголовных дел.

Но пресс-релизы силовых ведомств не так эффектны, как сообщение ТАСС: "источник в правоохранительных органах" поведал агентству, что сирийская исламистская группировка "Хайят тахрир аш-шам" готовит боевиков "из числа рекрутов, имеющих российское происхождение или завербованных в граничащих с Россией странах" для "совершения преступлений в различных городах России в местах проведения массовых уличных акций".

Роскомнадзор не отстает от других карательных ведомств и начал наказывать соцсети за отказ удалять протестный контент: для составления протоколов вызвали представителей Фейсбука, Инстаграма, Твиттера, Тиктока, "Вконтакте", "Одноклассников", Ютьюба и Телеграма, оформлять протоколы будут с 11 февраля по 1 марта. Перед митингом 31 января цензоры уже вызывали к себе представителей Тиктока, Фейсбука, Инстаграма и "Вконтакте" для "разъяснения ответственности". Соцсетям грозят штрафы в размере от 800 тысяч до 4 миллионов рублей, а в случае повторного нарушения - в размере десятой части годовой выручки.

Напомним, что команда Навального в этот раз не организует массовых манифестаций: глава сети штабов Леонид Волков призвал жителей больших городов всего лишь выйти вечером на 15 минут в свои дворы и зажечь фонарики на телефонах.

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой сравнил тех, кто выйдет с фонариками, с наводчиками Люфтваффе в блокадном Ленинграде, а другой депутат-единорос, зампред думского комитета по обороне Юрий Швыткин и вовсе не исключил новых запретительных инициатив "либо по административной, либо по законодательной линии". "Все эти фонарики, все эти акции, люди приходят с работы уставшие, им нужно отдохнуть, а не смотреть на свет в своих окнах со стороны фонариков", - пояснил он свою мысль.

Призыв светить фонариком в темноте - калька с действий диверсантов при блокаде Ленинграда и измена родине. pic.twitter.com/yCHBAIwvaC — Грани.Ру (@GraniTweet) February 10, 2021

Международные структуры тем временем продолжают безуспешно взывать к праву и здравому смыслу. Комиссар Совета Европы по правам человека Дуня Миятович направила письмо главе МВД Владимиру Колокольцеву, в котором просит разъяснений по поводу необоснованных задержаний протестующих и применения к ним силы. Миятович указывает, что, несмотря на несогласованность акций, "они оставались преимущественно мирными, что налагало на власти обязательство обеспечить соблюдение права людей на свободу собраний, закрепленное в статье 11 Европейской конвенции по правам человека". "Я также обеспокоена беспрецедентным количеством людей, задержанных по всей России во время недавних демонстраций", - пишет Миятович и приводит данные ОВД-Инфо о задержаниях журналистов и протестующих 23 января, 31 января и 2 февраля.

Миятович хочет получить от Колокольцева разъяснения и комментарии относительно применяемых МВД "правил, методов и инструкций, касающихся разгона мирных собраний и лишения свободы мирных демонстрантов". "Я была особенно обеспокоена многочисленными сообщениями о чрезмерном применении силы и насилия против мирных демонстрантов сотрудниками органов правопорядка, осуществлявшими государственные властные полномочия во время этих демонстраций", - говорится в письме.