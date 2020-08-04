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6 августа в Люблинском райсуде Москвы судьей Александром Масловым будет вынесен приговор по основному делу "Нового величия". 14 июля в прениях прокурор Шапошников попросил приговорить к 7 с половиной годам колонии основного фигуранта Руслана Костыленкова, Петра Карамзина - к 6 с половиной годам, Вячеслава Крюкова - к 6 годам реального срока. Для остальных обвиняемых гособвинитель запросил условные сроки: 6 с половиной лет с пятилетним испытательным сроком Максиму Рощину, 6 лет Марии Дубовик, 6 с половиной лет Дмитрию Полетаеву, 4 года - Анне Павликовой.

Рассмотрение основного дела "НВ" продолжается в суде с 27 мая 2019 года. Фигурантам вменена часть 1 статьи 282.1 УК (организация экстремистского сообщества; от 6 до 10 лет). Изначально их обвиняли также в участии в экстремистском сообществе, но прокурор в прениях отказался от этого обвинения.

В основной группе обвиняемых судили еще одного фигуранта - Сергея Гаврилова, находившегося под домашним арестом. В октябре прошлого года он бежал на Украину и был заочно арестован. 12 июня стало известно, что украинская миграционная служба предоставила ему статус беженца.

Все фигуранты дела были задержаны 15 марта 2018 года, за три дня до президентских выборов. 24 июля был опубликовано письмо Костыленкова о пытках, которым он подвергся сразу после задержания - силовики изнасиловали его молотком. Следствие по основному делу СКР завершил в конце января прошлого года.

Дело "Нового величия" сфабриковано в результате масштабной провокации. Фактическим создателем организации, редактировавшим ее устав и снявшим для нее помещение, был полицейский провокатор, известный как Руслан Данилов (гражданин Молдавии Родион (Раду) Зелинский). Свидетелями обвинения кроме него выступают бывшая осведомительница ЦПЭ Ольга Пшеничникова (Кошка) и еще трое внедренных в организацию. силовиков.

8 июля 2019 года на процессе по основному делу "НВ" ранее приговоренный в особом порядке к двум с половиной годам общего режима Павел Ребровский отказался от признательных показаний, заявив, что дал их под давлением следователя, угрожавшего ему статьей УК о терроризме.

8 октября Мосгорсуд отменил приговор Ребровскому из-за несоблюдения им условий досудебного соглашения, направив дело на новое рассмотрение. 15 октября дело Ребровского повторно поступило в Люблинский райсуд.

Помимо Ребровского еще один фигурант - Рустам Рустамов - заключил соглашение о досудебном сотрудничестве с прокуратурой. 5 марта 2019 года судья Сергиево-Посадского горсуда Подмосковья Сергей Мухортов приговорил Рустамова к полутора годам условно. Он был осужден в особом порядке по части 5 статьи 33 - части 2 статьи 282.1 УК (пособничество участию в деятельности экстремистского сообщества).

Из заявления организаторов Марша матерей:

Дело, основанное на провокации и организованное усилиями внедренного агента спецслужб, тянется уже два с половиной года. Защита за время процесса не оставила камня на камне от аргументов обвинения. Свидетели свидетельствовали, подсудимые сидели в СИЗО и под домашним арестом и давали показания, экспертизы производились вновь и вновь. Правда очевидна всем, включая, кажется, и судью: "Новое величие" - не организация, не экстремистская, подсудимые не были, не состояли, не участвовали в тех делах, которые им беззастенчиво приписывают. Тем не менее мы не знаем, какой приговор вынесет им суд. Оправдательных приговоров, как мы понимаем, в России больше не бывает. Но это именно тот случай, когда приговор обязан быть оправдательным...

Это почти последняя, возможно, безумная, наша надежда – что наше присутствие у здания суда может стать той самой решающей песчинкой на чаше явно сломанных весов правосудия. Никогда не знаешь. И даже хорошо, если будет дождь. Мы, песчинки, от такого только тяжелеем.

Руслан Костыленков, политзаключенный:

Ни о каком криминале или экстремизме и терроризме не может быть и речи. Во время судебных процессов моя невиновность была подтверждена железными доводами стороны защиты, а преступно провокационную деятельность силовиков в отношении всех фигурантов уголовного дела "Нового величия" обвинению так и не удалось скрыть. Я абсолютно невиновен, заслуживаю только оправдательного приговора и немедленного освобождения в августе...

Если хоть один из фигурантов уголовного дела "Нового величия" после оглашения приговора останется за решеткой, то это априори будет катастрофичным. Мы все - абсолютно невиновные люди, а сейчас не Средневековье, чтобы невиновных людей пытали и сажали в тюрьму на сумасшедшие сроки у всех на глазах.

Если я не освобожусь в ближайшее время, получу суровый приговор и отправлюсь в исправительную колонию, то я не буду покорно терпеть рабский труд, избиения, унижения, отсутствие свободы и ежедневные марши под барабаны. Я слишком свободолюбивый человек и предпочту смерть лишению свободы. Лебезить ради УДО, амнистии и помилования я не собираюсь, мне противно.

Вячеслав Крюков, политзаключенный:

У меня нет никакой надежды на российскую систему правосудия, она не примет справедливого решения. У меня надежда только на вас — на гражданское общество. Люди, услышьте нас! Прозвенел тревожный звонок. Если ничего не делать, то произойдет худшее. После приговора возмущаться будет уже поздно. Судебная система хочет нас всех перемолоть. Рассказывайте о нашем деле всем своим друзьям, пишите об этом в социальных сетях, приходите к нам в суд, выражайте свою позицию исключительно законным и мирным путем.