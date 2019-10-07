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статья Агент разговорного жанра

07.10.2019
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В распоряжение "Граней" попало видео из материалов дела "Нового величия", снятое на скрытую камеру Раду Зелинским, которого защита фигурантов дела считает агентом ФСБ или ЦПЭ. Он вел себя как заправский провокатор: предлагал другим членам организации изготовить фальшивые удостоверения полицейских, во время тренировок по киданию коктейлей Молотова призывал поджигать омоновцев, настаивал на включении в устав "Нового величия" пункта о раздаче оружия, рассуждал о революции.

Кроме того, нам удалось выяснить некоторые интересные подробности о Зелинском и связанных с ним людях - похоже, след этой истории тянется на Украину.

У тебя телефонов моих номера


Хотя в переписке с арендодательницей помещения для собраний "Нового величия" Юлией Куницыной использовался номер телефона, зарегистрированный на Зелинского, для общении с членами "НВ" он пользовался другим номером. Так, в переписке с Анной Павликовой в феврале 2018 года он просил ее звонить ему по номеру +79258563772. Этот номер в базе данных "Мегафона" числился за неким Щегловым Артемом Глебовичем с января 2016 года. 5 июня 2018 года абонент прекратил использование номера. При этом он сначала расторг контракт, потом заключил его на тот же номер и в тот же день снова расторг. Очевидно, проделать эти операции можно было только при наличии паспорта на имя Щеглова. При этом в российской паспортной базе человек с таким ФИО отсутствует.

Нам удалось также узнать еще один номер, связанный с Зелинским: +79032152293 - к нему до апреля нынешнего года был привязан его телеграм-аккаунт @drust. Среди абонентов, владевших этим номером "Билайна", Зелинского тоже нет.

Таким образом, главный провокатор и фактический создатель "революционной" организации пользовался как минимум двумя "левыми" сим-картами, одна из которых, возможно, была зарегистрирована по фальшивому паспорту. Этот элемент конспирации, равно как и использование им скрытой камеры и псевдонима "Руслан Данилов" - еще один аргумент в пользу того, что перед нами профессиональный агент-провокатор.

Еще одну странность можно обнаружить в документах Зелинского - а именно в оформленном на него разрешении на работу. Он сделал себе два таких разрешения: одно - в мае 2017 года, другое - в феврале 2018-го. В базе данных "Мигрант" в качестве срока окончания действия разрешения в обоих случаях указано 1 января 3000(!) года. Обычно разрешение на работу выдается на год.

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Фрагмент выписки из базы "Мигрант"

Украинский след


Согласно данным из той же базы, Зелинский в 2017-2019 годах неоднократно пересекал российско-украинскую границу в российском пункте "Троебортное" на автомобиле: он въезжал через него в страну 15 апреля 2017 года, 22 мая 2018 года и 28 июня нынешнего года, а выезжал последний раз 29 июня.

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Данные о перемещениях Зелинского через границу

В базе данных украинской Госпогранслужбы нам не удалось найти сведений о въездах Зелинского на территорию Украины с 2014 года. Таким образом, скорее всего он пересекал границу с украинской стороны вовсе без предоставления необходимых документов (с чьей-то помощью) или с паспортом на другое имя. Возможно, Зелинский просто ехал через Украину транзитом в Молдавию и обратно. Но к чему тогда такая конспирация и что еще он мог делать на Украине, остается загадкой.

Загадочная спонсорша


Нам удалось найти еще одного человека, кроме Зелинского, с карты которого Куницыной перечислялись деньги на аренду помещения для собраний "Нового величия". Это, согласно полученному Куницыной смс-сообщению от "Сбербанка", некая Светлана Игоревна К.

Мы заказали выписку из Росреестра на квартиру, в которой зарегистрирован Зелинский, по адресу улица Алма-Атинская, дом 8, корпус 1, квартира 153. Ею владеют в равных долях три человека - Светлана Игоревна Колесникова и двое ее несовершеннолетних детей. Кроме того, в нашем распоряжении оказалась выписка из домовой книги по той же квартире - согласно ей, Колесниковой 26 лет.

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Выписка из Росреестра по квартире на Алма-Атинской

Мы попытались связаться с Колесниковой во "Вконтакте", чтобы выяснить, зачем она перечисляла деньги для "Нового величия". На сообщение корреспондента "Граней" она не ответила, хотя прочитала его.

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Светлана Колесникова. Фото с личной ВК-страницы

Можно предположить, что Зелинский снимал у Колесниковой квартиру или комнату и один раз попросил ее перевести деньги для "НВ" со своей карты. Но не исключено, что они состояли в более тесных отношениях: в частности, с того же номера, с которого от лица Зелинского вели переписку с Куницыной, на Avito.ru в 2016 году публиковались объявления о сдаче двух однокомнатных квартир в Москве по адресу 2-я Прогонная улица, 7 - их, возможно, тоже размещала Колесникова. На то, что номером Зелинского мог пользоваться кто-то другой, указывает и то, что в одном из сообщений в переписке с Куницыной некий "Руслан" упоминается в третьем лице. То, что Зелинский действительно жил на Алма-Атинской, а не просто был фиктивно зарегистрирован там, подтверждается объявлениями с его номером телефона на том же сайте Avito.Ru о продаже компьютерной техники - в них в качестве его местонахождения указана станция метро Алма-Атинская.

Земляки


Интересно, что в домовую книгу дома на Алма-Атинской сведений о Зелинском внесено не было, хотя, если верить базе "Мигрант", у него там временная регистрация. Но зато в той же книге есть сведения о еще одном уроженце Молдавии, Артеме Бережном, который был зарегистрирован по тому же адресу. Он, как и Зелинский, родился в 1986 году, только 10 июля, причем в том же городе Анений-Ной. Это явно не может быть случайным совпадением. Бережной был зарегистрирован в квартире Колесниковой с 28 апреля 2018 года по 13 февраля 2019-го. Согласно домовой книге он был зарегистрирован в квартире по заявлению собственника, то есть Колесниковой. Затем он переселился в Долгопрудный.

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Артем Бережной. Фото с личной ВК-страницы

Судя по старой ВК-странице Бережного, которая не обновлялась с 2015 года, он занимался ремонтом компьютеров и ноутбуков в подмосковных городах Долгопрудный и Лобня. На этой странице он указал Долгопрудный своим родным городом. Второй его ВК-аккаунт, закрытый для всеобщего просмотра, находится в друзьях у Светланы Колесниковой.

Нам удалось найти упоминание Бережного в очень неожиданном месте - на официальном сайте так называемой "ДНР" был опубликован "вызов" человека с таким же ФИО и такой же датой рождения в "суд" (сейчас сайт недоступен, страница сохранилась в кэше Google). От Бережного требовали прийти в качестве ответчика в "Центрально-городской межрайонный суд" Макеевки для рассмотрения 18 сентября 2018 года "судьей" Т.В. Семеновой некоего гражданского дела. В вызове указывалось, что последнее известное место его регистрации - квартира по улице Квартал "Северный" в Макеевке.

Можно только догадываться, что именно привело Бережного в "ДНР", кто и по какому поводу подал иск. Возможно, это как-то связано с поездками на Украину Зелинского - человека, скорее всего сотрудничающего с российским спецслужбами. Во всяком случае, одним лишь фактом незаконного пересечения украинской границы на неподконтрольном Киеву участке (а по-другому россиянину в "ДНР" не попасть) он уже нарушил законы Украины.

В отличие от Зелинского, Бережной - гражданин России. Российский паспорт он получил в феврале 2017 года, до этого обладал молдавским гражданством. Паспорт ему выдали на основании свидетельства о рождении, выданного в свою очередь ЗАГСом города Анений-Ной только в 2000 году. В заявлении на получение паспорта он назвал своими родителями Бережную Полину Пименовну и Бережного Анатолия Николаевича.

Нам удалось найти упоминание об этих людях в сети: в 2007 году жительница Кишинева, студентка Государственного молдавского университета Бережная Мария Анатольевна 1983 года рождения писала на форуме "Всероссийского генеалогического древа", что ее родители - Бережной Анатолий Николаевич и Бережная Анна Пименовна.

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Заявление Артема Бережного на выдачу паспорта

Таких совпадений не бывает: либо Артем Бережной и Мария Бережная - родственники, и тогда их отец был женат с разницей в три года на двух родных сестрах, либо Артем Бережной получил российский паспорт по подложным документам.

Личность и поведение Зелинского, нестыковки в документах у него и людей из его окружения, странные связи с Украиной - все указывает на то, что в спецоперации "Новое величие", а возможно, и в других операциях спецслужб в России и за рубежом он участвовал не один. По данным источника "Граней", первоначально разработкой "Нового величия" занималась именно ФСБ, но в какой-то момент спецслужба отказалась в этом участвовать, и тогда в группу были внедрены полицейские и росгвардеец.

Комментарии 2 комментария | Оставить комментарий Обсудить
07.10.2019
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Родион Зелинский

Верховный Раду

Юрий Изотов, 22.08.2019

В суде по делу "Нового величия" случилось непредвиденное - свидетельница, сдававшая помещение для собраний организации, ослушалась ФСБ. Благодаря показаниям Юлии Куницыной удалось установить личность ключевого провокатора, внедренного силовиками в молодежный кружок. Загадочным "Русланом Даниловым" оказался гражданин Молдавии Родион Зелинский - программист, сторонник "русского мира". Его стараниями юные мечтатели стали участниками "экстремистского сообщества".
Росгвардеец в войсковой части № 3061. Фото: rosgvard.ru

Ловец невидимого фронта

Юрий Изотов, 12.07.2019

Суд по делу "Нового величия" с каждым днем все драматичнее. После сенсационных показаний Павла Ребровского настает черед других свидетелей обвинения. Среди них - внедренный в группу сотрудник Росгвардии Рустам Кашапов. Судя по всему, мониторинг интернета на предмет "экстремизма" - его прямая служебная обязанность. Однако в показаниях на следствии Кашапов об этом старательно умалчивал. Объясняем почему.
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