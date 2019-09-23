Вот сейчас наблюдаю поднимающуюся волну по Павлу Устинову. И в Росгвардии служил, и посты писал, какие они хорошие котики, и вообще все это может быть тонко задуманной провокацией.

Вообще-то ему три с половиной года дали реального срока. И всем понятно, что ни за что.

Ни вредный характер и привычки, ни национальность и гордый профиль, ни отказ взять котика, ни одолженная у вас и не отданная тысяча рублей не делают человека виновным в уголовном преступлении.

Если наш распрекрасный суд называет человека преступником - ну, вы сами всё видели, это еще ничего не значит. Это очень полезное общественное знание. Оно дорогого стоит.

Просто не ждите ангела с крыльями, не ждите носителя ваших идей и чаяний, когда он выйдет. Он имеет право на свои идеи и чаяния. И даже на их отсутствие. И не ждите благодарности.

Всё правильно сделали. И надо дальше. Никто из осужденных, подсудимых и обвиняемых по "московскому делу" не должен сидеть в тюрьме. Даже если вы с ними не согласны.

https://www.facebook.com/Ooo.Romanova/posts/2754537857913770