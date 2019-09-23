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Павел Устинов во время службы в Росгвардии. Фото из личного аккаунта
Актер и бывший росгвардеец Павел Устинов, освобожденный в прошлую пятницу в результате мощной кампании солидарности, заявил, что не интересуется политикой и не знает имен других узников "московского дела". Многие были разочарованы. Появилась даже конспирологическая версия: задержание и арест Устинова якобы были заранее спланированы, чтобы деморализовать протестное движение.
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=538888753531720&id=310311879722743
Вообще-то ему три с половиной года дали реального срока. И всем понятно, что ни за что.
Ни вредный характер и привычки, ни национальность и гордый профиль, ни отказ взять котика, ни одолженная у вас и не отданная тысяча рублей не делают человека виновным в уголовном преступлении.
Если наш распрекрасный суд называет человека преступником - ну, вы сами всё видели, это еще ничего не значит. Это очень полезное общественное знание. Оно дорогого стоит.
Просто не ждите ангела с крыльями, не ждите носителя ваших идей и чаяний, когда он выйдет. Он имеет право на свои идеи и чаяния. И даже на их отсутствие. И не ждите благодарности.
Всё правильно сделали. И надо дальше. Никто из осужденных, подсудимых и обвиняемых по "московскому делу" не должен сидеть в тюрьме. Даже если вы с ними не согласны.
https://www.facebook.com/Ooo.Romanova/posts/2754537857913770
И вот выходит на свободу Павел Устинов и говорит, что он всем очень благодарен за свое освобождение, но политикой он не интересовался раньше, не будет интересоваться ею впредь и ничего не может сказать по поводу таких же арестованных, как он, но продолжающих сидеть. То ли боится сказать, то ли они ему неинтересны. Как и политика вообще. Имеет он право не интересоваться политикой? Имеет. Имеет право оставаться равнодушным к судьбам таких же пострадавших, как и он? Конечно, имеет. Он имеет право говорить все что угодно и делать все что вздумается. Может, он, получив такую общественную поддержку, пальцем о палец не ударить ради поддержки других арестантов? Может, конечно. Но, на мой взгляд, это свинство. Имеет он на это право? И на это имеет!
Вопрос не в том, вправе ли Устинов не интересоваться чужими бедами, и не в том, надо ли защищать таких людей. Ответы очевидны. Вопрос только в том, вправе ли мы ожидать от людей, которым общество помогало выбраться из застенков, солидарности с теми, кто там остался. Я думаю, что нормальные люди ожидать этого вправе. И вправе огорчаться, когда этого не происходит.
https://www.facebook.com/alexander.podrabinek/posts/2406531359465211
Друзья, у меня вот вопрос. А какое вообще имеют значение политические взгляды Устинова? Человека посадили на три с половиной года ни за что. Он просто вышел из метро и залип в телефоне, после чего был избит дубинками и отправлен в автозак. Общество возмутилось, увидев очевидное беззаконие и несправедливость. Невиновного человека удалось вытащить из-за решетки. Разве этого недостаточно?
Мне вот вчера один товарищ возразил: ну как же, Устинов за эту неделю стал общественной фигурой, с него теперь особый спрос. Ну да, фамилия на слуху; наверное, он и правда стал общественной фигурой. Но разве по своей воле? Он что, проявил какие-то политические амбиции? Выдвинулся в депутаты? Почему мы вдруг решили, что он нам что-то должен?
Единственное, что Павел Устинов должен людям, которые за него заступились, - сказать спасибо. Он и сказал, причем сразу, как только вышел из тюрьмы. "Люди, спасибо, вы спасли мне жизнь" - это цитата. Всё.
Он не обязан соответствовать нашим ожиданиям или выполнять наши требования. Не обязан подстраиваться под наши политические предпочтения и разделять наши взгляды. Не обязан публиковать в соцсетях то, что нам бы хотелось от него услышать. Он имеет право думать что хочет и говорить что хочет.
Высокие моральные требования, друзья, надо предъявлять в первую очередь самим себе и нашим представителям во власти. А жертвам полицейского произвола, которые чудесным образом спаслись, надо просто дать возможность нормально жить и оставить их в покое.
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2489862001067430&set=a.120595794660741&type=3&theater
Власть, конечно, попытается использовать цеховую, профессиональную солидарность, которая начала возникать сегодня, для того чтобы размыть общегражданскую солидарность. "Мы вытаскиваем своего парня. А на остальное и на остальных нам наплевать!" - вот вам и способ разбить протестное движение и создать новую базу стабильности в противовес смутьянам. Разве не остроумно?
Впрочем, все это не означает, что впредь не будет новых Голуновых и Устиновых. Принятая властью тактика массового превентивного устрашения не имеет определителя настроений.
Между тем любое отступление власти и освобождение жертвы из когтей "правосудия", а тем более наказание правоприменителей за неоправданную суровость опасно для политического режима. Ведь в этом случае подрывается принцип его безопасности- лояльность силовиков в обмен на их безнаказанность.
https://www.facebook.com/ShevtsovaLilia/posts/2398216297101854
Но почему-то нам очень хочется скатиться в уютную колею реакционности. И говорить, что это власть все придумала. Это она так все выстроила и обязательно для того, чтобы дальше было хуже. Нет, друзья, это сделали мы. А власть реагирует. Мерзко - как умеет- но инициатива сейчас на нашей стороне.
Я ненавижу войну. Но для тех, кто в нее играет, война - это совокупность битв. И если уж воюете, не отдавайте противнику свои победы.
https://www.facebook.com/andrey.loshak/posts/10157538469717094
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2735497546462654&id=100000073050173
...В любом случае хорошо видно, что сейчас сложился уникальный момент для того, чтобы зафиксировать требование судебной реформы очень широкой коалицией. И надо быть совсем уж дураками, чтобы этот шанс не использовать. Тем более что тема понятна и близка и нам, так сказать, простым гражданам, и простым братьям Магомедовым (они тоже уже сидят), и братьям Ананьевым (они уже в розыске), и всей верхушке "Форбса" (они пока на свободе, хотя некоторые уже ощипаны судами ранее).
В жизни, как и в кино, речь идет о конкретных товарищах - в мундирах, судейских мантиях, церковных одеяниях и корректных костюмах. Начиная с самого главного, который карает и милует, беспредельничает и вспоминает о законах, лжет и лжет. У тех, кто грабит и запугивает, избивает и сажает, есть имена, звания и должности, и далеко не все они, подобно росгвардейцам, укрыты шлемами от глаз людских.
Актер и бывший росгвардеец Павел Устинов, освобожденный из СИЗО под подписку о невыезде после мощной кампании солидарности, заявил, что не интересуется политикой и не знает имен других фигурантов "московского дела". Замгенпрокурора просит заменить ему наказание на не связанное с лишением свободы. 29 сентября состоится митинг либертарианцев за освобождение политзеков. Между тем за решеткой в связи с московскими протестами остаются 10 человек, шестеро из них уже осуждены.