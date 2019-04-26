О проекте
Нас блокируют. Что делать?

Зарегистрироваться | Войти через:

Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Украина | Свидетели Иеговы
Читайте нас:
Доступное в России зеркало Граней: https://grani-ru-org.appspot.com/Politics/Russia/Politzeki/m.276106.html
Также: Политзеки, Регионы, Право, Россия, Общество, Политика | Персоны: Илья Мильштейн, Юнус-Бек Евкуров, Александр Черкасов, Светлана Ганнушкина, Татьяна Локшина, Валерий Борщев, Олег Орлов

статья Тупик для посредников

Илья Мильштейн, 26.04.2019
Юнус-Бек Евкуров, Фото Пресс-службы Кремля
Юнус-Бек Евкуров, Фото Пресс-службы Кремля
Реклама

Ситуация в Ингушетии, где власти терроризируют лидеров и участников протестных выступлений, накаляется с каждым днем. Помимо прочих, возникает проблема заложников - граждан, резко несогласных с политикой главы республики Юнус-Бека Евкурова и подвергшихся задержаниям с перспективой длительных лагерных сроков за "нападения" на полицейских. На днях в Магасе побывала группа российских правозащитников, которые одновременно вели переговоры с Евкуровым и представителями Совета тейпов ингушского народа.

Нечто подобное случалось и в советские времена. Сперва репрессировали тех, кто резко протестовал. Потом наказывали людей, вступавшихся за приговоренных, и возникал вопрос: что дальше делать? Мириться с мерзостями невозможно, но еще невыносимей было сознавать, что увеличивается число пострадавших от беззаконий. Оттого менялась главная задача: теперь она сводилась к тому, чтобы защитить и приговоренных, и тех, кто пытался вступиться за них. "Политика" уступала место чистой правозащите.

В этот заколдованный круг, пытаясь помочь ингушам, вошли недавно московские правозащитники: Светлана Ганнушкина, Татьяна Локшина, Олег Орлов, Александр Черкасов, Валерий Борщев. В качестве посредников они участвовали в переговорах с Евкуровым и чуть позже сообщили Совету тейпов о том, на какие компромиссы может пойти глава республики. Он вроде бы готов посодействовать освобождению задержанных, а в обмен ожидает, что до сентября его противники (практически подавляющая часть ингушского народа) откажутся от проведения массовых акций.

Осталось неясным, как Юнус-Бек Баматгиреевич намерен влиять на суд и следственные органы. Зато известно, что задержанные от своих убеждений отказываться не желают, и об этом в ходе дискуссии с представителями "Мемориала", "Гражданского содействия" и Human Rights Watch было сказано достаточно внятно. Тем временем арестованных и остающихся на воле несогласных силовики продолжают активно прессовать, и опять возникает этот вечный вопрос: как защитить людей от репрессий?

Есть задача-максимум: отменить решение о "переустройстве" границы с Чечней, отправить в отставку "предателя" Евкурова и на свободных выборах избрать нового главу республики. Задача-минимум скромнее: спасать политзеков, заняться сбережением нации, не допустить массовых репрессий, перед которыми не остановятся ни в Кремле, ни в Грозном, ни в Магасе, если сочтут это действием прагматичным. Совет тейпов настроен весьма решительно, но эта решимость продиктована отчаяньем. Правозащитники отвели себе роль посредников, которые стремятся найти выход из тупика, но приемлемое решение сегодня, вероятно, найти невозможно. Между ними мечется Евкуров, решающий глубоко личную и тоже едва ли решаемую проблему: усидеть в кресле и не навлечь на себя вечное презрение и ненависть ингушского народа. Потому он не против точечных репрессий и явно тянет время, выставляя свои условия правозащитникам. Однако время работает против него, и здесь коренное отличие от советской эпохи, в которой безнаказанность властей казалась бессрочной и измерялась десятилетиями.

Комментарии 1 комментарий | Оставить комментарий Обсудить
Илья Мильштейн, 26.04.2019
статья Статьи по теме
Протест в Ингушетии, Кадр видео

Репрессии в Ингушетии. Хроника

22.04.2019

В Ингушетии одного за другим арестовывают участников магасского митинга. В СИЗО отправлены 18 человек, один под домашним арестом. Им вменяют нападения на силовиков. Обстановка накаляется, Совет тейпов требует от главы республики Юнус-Бека Евкурова остановить репрессии. Московские правозащитники встречаются со старейшинами и лидерами протеста. Хроника ингушского кризиса.
Илья Мильштейн

Распри ради расправ

Илья Мильштейн, 05.04.2019

Объединителем земель кавказских видит себя Рамзан Ахматович, национальный лидер Чечни. И если в прежние, досанкционные времена его аппетиты можно было умерять деньгами, которые известно кто посылал, то теперь, видимо, не обойтись без геополитического прикармливания. Вождю ингушскому пришлось подчиниться.

Илья Мильштейн

Чести клич

Илья Мильштейн, 31.10.2018

О том, что и в Москве, и в Грозном прислушаются к мнению судей и депутатов, то есть подавляющего большинства ингушского народа, говорить не приходится. Тем не менее моральная победа безусловно одержана. Людей оскорбили, и они ответили на оскорбление. Гласно, жестко, достойно, единодушно.
Фото и Видео
49427
Play own
Питерское дело "Сети": начало процесса
49426
Play own
Ингушская болотка
49360
Play own
Ученые протестовать не будут
49345
Play own
Узники Димона
Реклама


Выбор читателей
в блоге Забота о русском этносе
26
статья Паспортная операция Путина
Виталий Портников. Courtesy photo
новость ФСБ выиграла суд у "Новой"
Хуснидин Зайнабидинов. Фото: politazia.ru
новость Зеленский о путинском указе
Владимир Зеленский на телеканале "Украина"
новость В психбольницу за 9 сентября
Виктор Федосеев. Фото: mbk.media
РЕКЛАМА
новость Умерла Элина Быстрицкая
Элина Быстрицкая с Владимиром Путиным. Фото: kremlin.ru
новость Политзеку мстят за беркутовцев
Александр Шумков в ИК-4 в Торжке, 23.04.2019. Фото адвоката Романа Лызлова
новость Разоружение по Трампу
Испытание термоядерной бомбы. Фото: Пентагон
статья Байден идет в президенты
новость Дело Сенцова: наглые ответы Москвы
Олег Сенцов в горбольнице Лабытнанги, 28.09.2018. Фото: 89.fsin.su
новость Украина: принят закон о языке
новость Германия защищает "Газпром"
Сварка труб для "Северного потока - 2". Фото: nord-stream2.com
новость Как Пригожин спасал аль-Башира
Протестующие в Судане. Кадр Al-Hadath
новость Невъездной премьер
Муслим Хучиев. Фото пресс-службы мэрии Грозного
статья Навальные и французская Фемида
Духи Ив Роше
новость Встреча Путина с Кимом
Ким Чен Ын и Владимир Путин. фото: kremlin.ru
статья Месть Коломойского: акт первый
Петр Порошенко и Игорь Коломойский. Фото: prezident.gov.ua
новость Пришли за полковником ФСБ
Здание ФСБ на Лубянской площади. Фото: Грани.Ру
новость Путинский друг давит на ЕС
Трубы для "Северного потока - 2". Фото: sputniknews.com
статья Закаев и убийство Политковской
Ахмед Закаев, Фото Радио Свобода