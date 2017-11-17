Реклама

Калужский райсуд Калужской области заменил обязательные работы 40 днями колонии-поселения блогеру Роману Гришину, осужденному по "экстремистской" 282-й статье за репост антипутинского клипа на музыку харьковского композитора Бориса Севастьянова "Это, детка, рашизм". Об этом сообщает Sota.Vision.

Активист отказался отбывать работы в знак протеста против приговора. Он должен был приступить к исполнению приговора 6 октября. "Увольте. От предложенных работ я сразу отказался. Как понимаю, в скором времени меня ожидает очередное судебное заседание, на котором будет принято решение о присуждении мне реального срока", - писал Гришин в этот день в Фейсбуке.

11 июня судья Калужского райсуда Егор Рожков назначил Гришину 320 часов обязательных работ. Блогер был признан виновным по части 1 статьи 282 УК (возбуждение ненависти либо вражды).

В приговоре суда говорилось, что ролик, за который преследовали Гришина, возбуждал ненависть к социальным группам "руководство РПЦ и России", "православные", "россияне", "граждане ДНР и ЛНР".

17 ноября 2016 года на работу к Гришину явилась группа силовиков из ФСБ в балаклавах и спецэкипировке. Блогера доставили на опрос. Сначала с ним беседовали оперативники ФСБ, затем - следователь.

Разговор шел о поездках Гришина на Украину, причем, как подчеркивал блогер, там он бывает у друзей как турист и ни с какими организациями не сотрудничает. Кроме того, беседа коснулась проукраинских постов и репостов Гришина во "Вконтакте". Силовики продемонстрировали блогеру некое заключение экспертов, в котором утверждалось, что в клипе на песню Севастьянова присутствует антисемитизм.

По окончании опроса, продолжавшегося несколько часов, Гришина отпустили.

Однако 16 декабря блогера вновь вызвали к следователю. Там ему объявили о возбуждении дела, продемонстрировав новое заключение экспертов, в котором клип назван экстремистским. С Гришина взяли подписку о невыезде.

Видео "Это, детка, рашизм" получило широкую популярность в Сети - на YouTube есть десятки его публикаций. В список экстремистских материалов на сайте Минюста песня Севастьянова и клип на нее не включены. Между тем сам автор песни в комментариях к посту Гришина ранее отмечал: "Узрели уже четвертый раз. Из тех случаев, что я знаю". При этом, по словам музыканта, "обычно отличался Краснодарский край".

"Граням", однако, известно лишь два случая привлечения к ответственности за публикацию песни, причем оба раза дела открывались не уголовные, а административные. В сентябре 2015 года Красноармейский райсуд Кубани арестовал за это левую активистку Дарью Полюдову. Она получила четверо суток по статье 20.3 КоАП (публичная демонстрация нацистской символики или атрибутики). По факту публикации клипа ФСБ опросила Полюдову еще в июне того же года, однако дело сфабриковали лишь после того, как оппозиционерка активно включилась в кампанию бойкота губернаторских и местных выборов.