О проекте
Нас блокируют. Что делать?

Зарегистрироваться | Войти через:

Дело 12 июня | Дело 26 марта | Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Украина
Читайте нас:
Доступные в России зеркала Граней: https://grani-ru-org.appspot.com/Politics/Russia/Politzeki/m.265675.html | http://mirror715.graniru.info/Politics/Russia/Politzeki/m.265675.html
Также: Политзеки, Право, Регионы, Украина, Война, Россия, Общество, Политика, Европа, Мир, Свобода слова, Интернет, СМИ

новость Блогеру Гришину заменили обязательные работы 40 днями колонии-поселения

17.11.2017
Роман Гришин. Фото с личной ФБ-страницы
Роман Гришин. Фото с личной ФБ-страницы
Реклама

Калужский райсуд Калужской области заменил обязательные работы 40 днями колонии-поселения блогеру Роману Гришину, осужденному по "экстремистской" 282-й статье за репост антипутинского клипа на музыку харьковского композитора Бориса Севастьянова "Это, детка, рашизм". Об этом сообщает Sota.Vision.

Активист отказался отбывать работы в знак протеста против приговора. Он должен был приступить к исполнению приговора 6 октября. "Увольте. От предложенных работ я сразу отказался. Как понимаю, в скором времени меня ожидает очередное судебное заседание, на котором будет принято решение о присуждении мне реального срока", - писал Гришин в этот день в Фейсбуке.

11 июня судья Калужского райсуда Егор Рожков назначил Гришину 320 часов обязательных работ. Блогер был признан виновным по части 1 статьи 282 УК (возбуждение ненависти либо вражды).

В приговоре суда говорилось, что ролик, за который преследовали Гришина, возбуждал ненависть к социальным группам "руководство РПЦ и России", "православные", "россияне", "граждане ДНР и ЛНР".

17 ноября 2016 года на работу к Гришину явилась группа силовиков из ФСБ в балаклавах и спецэкипировке. Блогера доставили на опрос. Сначала с ним беседовали оперативники ФСБ, затем - следователь.

Разговор шел о поездках Гришина на Украину, причем, как подчеркивал блогер, там он бывает у друзей как турист и ни с какими организациями не сотрудничает. Кроме того, беседа коснулась проукраинских постов и репостов Гришина во "Вконтакте". Силовики продемонстрировали блогеру некое заключение экспертов, в котором утверждалось, что в клипе на песню Севастьянова присутствует антисемитизм.

По окончании опроса, продолжавшегося несколько часов, Гришина отпустили.

Однако 16 декабря блогера вновь вызвали к следователю. Там ему объявили о возбуждении дела, продемонстрировав новое заключение экспертов, в котором клип назван экстремистским. С Гришина взяли подписку о невыезде.

Видео "Это, детка, рашизм" получило широкую популярность в Сети - на YouTube есть десятки его публикаций. В список экстремистских материалов на сайте Минюста песня Севастьянова и клип на нее не включены. Между тем сам автор песни в комментариях к посту Гришина ранее отмечал: "Узрели уже четвертый раз. Из тех случаев, что я знаю". При этом, по словам музыканта, "обычно отличался Краснодарский край".

"Граням", однако, известно лишь два случая привлечения к ответственности за публикацию песни, причем оба раза дела открывались не уголовные, а административные. В сентябре 2015 года Красноармейский райсуд Кубани арестовал за это левую активистку Дарью Полюдову. Она получила четверо суток по статье 20.3 КоАП (публичная демонстрация нацистской символики или атрибутики). По факту публикации клипа ФСБ опросила Полюдову еще в июне того же года, однако дело сфабриковали лишь после того, как оппозиционерка активно включилась в кампанию бойкота губернаторских и местных выборов.

Оставить комментарий Обсудить
17.11.2017
новость Новости по теме
11.06.2017 Блогер Гришин получил 320 часов обязательных работ за антипутинский клип →
19.12.2016 Калужскому блогеру Гришину вменили экстремизм за публикацию антипутинского клипа →
10.09.2015 Суд арестовал Полюдову на четверо суток →
29.06.2015 Полюдову допросили по делу об оскорблении Путина →
Фото и Видео
33244
Play own
Борис Стомахин: В России суда нет
31966
Play own
Солидарность с заложниками Кремля
31528
Play own
Нельзя валить кремлевскую крысу
30879
Play own
"Дело АВН": приговор за идею референдума
Реклама


Выбор читателей
статья Тучи над Сечиным
Илья Мильштейн
статья Мугабе и Путин
Виталий Портников. Фото с сайта www.day.ua
в блоге Законы против иностранцев
383
новость Убить по-русски
Совбез ООН. Фото Reuters
статья Анекдоты про Путина
новость Севастополь: пять лет для "диверсанта"
Дмитрий Штыбликов. Кадр видео
РЕКЛАМА
новость Имама осудили за "содействие терроризму"
Физули Исмаилов. Фото: go31.ru
статья Новый бунт Райкина
Илья Мильштейн. Courtesy photo
новость "Роснефть" без почты
Штаб-квартира "Роснефти". Фото: rosneft.ru
в блоге Россия против клеветников
383
новость Шевкунов против Серебренникова
Епископ Тихон (Шевкунов). Фото: pravoslavie.ru
новость 12 лет за "санкцонку"
Уничтожение санкционных продуктов. Фото: kazanfirst.ru
новость Штраф за фото с Ходорковским
Михаил Ходорковский и Яков Григорьев. Фото с ФБ-страницы Григорьева
новость Новая кормушка для Усманова
Алишер Усманов. Фото: kremlin.ru
новость Сечин объяснил неявку в суд
Игорь Сечин. Фото: rosneft.ru
новость 10 лет генералу ФСО
Арест Геннадия Лопырева. Фото: РИА "Новости"
новость Доможиров частично оправдан
Евгений Доможиров. Фото: dvizhenievmeste.com
новость Литва приняла "закон Магнитского"
Сейм Литвы. Фото: lrs.lt
в блоге Ветреная яхта Сечина
383
новость Погром на кемеровской шахте
После погрома на шахте. Кадр "России-1"