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Состояние здоровья фигуранта дела УНА-УНСО Станислава Клыха, осужденного к 20 годам 1 месяцу заключения, значительно ухудшилось. Об этом заявила его мать Тамара Клых после трехдневного свидания с сыном в тюрьме в Верхнеуральске, сообщает украинское издание "Факты".

После пребывания в психиатрической больнице ФСИН в Магнитогорске у Клыха образовались пролежни, из-за чего он поти не может спать. У политзека не работают два пальца на левой руке и три на правой, ноги покрыты гноящимися язвами. Во время свидания давление у Клыха падало до 90 на 50.

В больницу Клых попал после двенадцатидневной голодовки. У него упал гемоглобин, болели сердце и почки. Политзаключенный сам написал заявление с просьбой отправить его на обследование. Однако Клыха поместили в психиатрическую клинику. "Там мне сделали три укола, - приводит Тамара Клых слова сына. - И я стал деревянный, как дуб. Тело онемело, не мог даже пошевелить руками". Что происходило с ним в последующие шесть дней, Клых не помнит.

Первое время после возвращения в тюрьму Клых не мог вставать с кровати. "Только когда ему поставили капельницы, стало легче", - рассказала Тамара Клых. По ее словам, политзеку дают некие препараты, которые он "безропотно принимает".

Психическое состояние Клыха также вызывает опасение. Он не сразу узнал мать. "У него была прекрасная память. Сейчас Стас ничего не запоминает. Прочитал - и тут же забыл. Может, это тоже последствия препаратов? Они его уничтожают! Пытаясь подбодрить сына, я предложила что-то спеть. Стас раньше знал много песен. А тут вспомнил только первые строчки колыбельной", - рассказала мать политзека.

"Раньше был крепким и высоким парнем (ростом под метр девяносто), а сейчас как будто уменьшился. То, что он сильно похудел, я заметила еще в прошлом году в Грозном, когда приезжала на суд. Но с тех пор он потерял еще килограммов двадцать, - говорит Тамара Клых. - Побывав у сына, я убедилась, что они делают все, чтобы его уничтожить. Молюсь, чтобы он выдержал эти пытки".

Гражданину Украины Клыху 43 года, он преподавал в Киевском транспортно-экономическом колледже. 8 августа 2014-го украинца похитили в Орле, куда он приехал в гости к подруге, и вывезли на Северный Кавказ. Там его жестоко пытали, требуя признать участие в первой и второй чеченских войнах. В результате пыток у политзека развилось психическое заболевание.

Приговор по делу УНА-УНСО вынес 26 мая 2016 года судья Верховного суда Чечни Вахит Исмаилов на основании вердикта присяжных. Клых получил 20 лет с отбыванием первых 9 лет в тюрьме, а остатка срока - в колонии строгого режима. Второму фигуранту, лидеру УНА-УНСО Николаю Карпюку, дали 22 с половиной года, из которых первые 10 он также должен провести в тюрьме, а последующие - в колонии строгого режима.

Карпюка объявили командиром, а Клыха - бойцом отряда "Викинг", который в декабре 1994 - январе 1995 года якобы вел бои с российскими военными в Грозном на территории президентского дворца, а также на площади Минутка и железнодорожном вокзале.

На суде оба обвиняемых вину отвергли, отметив, что признательные показания на следствии дали под пытками. В действительности ни Клых, ни Карпюк до ареста не бывали в Чечне.

Тем не менее 26 октября коллегия Верховного суда России в составе Петра Кондратова, Виктора Смирнова и Александра Ботина оставила приговор политзекам без изменений.

Между тем в апреле 2016 года против Клыха возбудили новое дело - об оскорблении прокурора уголовно-судебного отдела прокуратуры Чечни Саламбека Юнусова, который поддерживал обвинение в процессе УНА-УНСО. Когда на одном из заседаний Юнусов ходатайствовал перед судьей Исмаиловым о продлении подсудимым срока содержания в СИЗО, Клых стал перебивать чиновника ругательствами в его адрес.

Адвокат Марина Дубровина объясняла поведение политзека психическим заболеванием.

21 ноября 2016 года судья Заводского райсуда Грозного Асламбек Шаипов приговорил Клыха к 240 часам обязательных работ, заменив их одним месяцем колонии.

Сам политзек вину не признал.

28 декабря Верховный суд Чечни, проигнорировав доводы защиты, подтвердил приговор по второму делу Клыха.

На другой день адвокат Докка Ицлаев, посетив Клыха в грозненском СИЗО-1, сообщил, что психическое заболевание политзека прогрессирует. Во время встречи осужденный вел себя неадекватно.

3 марта 2017 года стало известно о доставке Клыха в верхнеуральскую тюрьму. В конце августа политзека отправили в психбольницу в Магнитогорске, а в начале сентября вернули в тюрьму.