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Коллегия Верховного суда по делам военнослужащих подтвердила приговор одному из лидеров дагестанского Союза справедливых Хирамагомеду (Мухаммаду) Магомедову, осужденному к девяти годам строгого режима по делу о терроризме и подготовке захвата власти. Об этом сообщает "Кавказский узел" со ссылкой на Умалата Сайгитова, адвоката политзека.

Приговор вступил в законную силу.

В своей жалобе Сайгитов, в частности, указывал, что выводы суда первой инстанции не соответствуют фактическим обстоятельствам дела. Так, отмечал защитник, в суде не был установлен ни один факт участия Магомедова в акциях "Хизб ут-тахрир" после введения в УК статьи 205.5 (организация деятельности террористической организации или участие в таковой). Тем не менее политзек был объявлен виновным в том числе и по этой статье.

Относительно обвинения по части 1 статьи 205.1 кодекса (содействие терроризму) Сайгитов заявлял, что приговор по нему был вынесен по формальным основаниям.

Тем не менее судьи доводы адвоката проигнорировали.

Все заседание заняло максимум 15 минут. Коллегия огласила лишь резолютивную часть апелляционного определения.

Сам политзек участвовал в слушаниях по видеосвязи из СИЗО в Ростове-на-Дону.

Приговор 32-летнему Магомедову вынесла 3 июля коллегия Северо-Кавказского окружного военного суда (Ростов) в составе Романа Сапрунова (председательствующий), Игоря Костина и Алексея Магомадова. В качестве дополнительного наказания активисту назначили год ограничения свободы после выхода из колонии. Среди прочего ему на это время запретили посещать массовые мероприятия и участвовать в них.

Магомедов был объявлен виновным по части 1 статьи 205.1, части 2 статьи 205.5 (участие в деятельности террористической организации), а также по части 1 статьи 30 - статье 278 (приготовление к насильственному захвату власти) и части 1 статьи 222 УК (незаконный оборот оружия).

Процесс продолжался с декабря 2016 года; слушания заняли почти 30 заседаний. В прениях сторон прокурор запрашивал для подсудимого 15 лет строгого режима.

Сам политзек вину полностью отверг. Выступая с последним словом, он заявил, что никогда не отрицал своего членства в партии "Хизб ут-тахрир", однако не имеет никакого отношения к террористической организации с таким названием, которая запрещена в России.

Ранее, в прениях, Магомедов указывал, что членство в "Хизб ут-тахрир" первоначально было квалифицировано по части 2 статьи 282.2 УК (участие в деятельности экстремистской организации), однако затем это обвинение заменили обвинением по статье 205.5. Между тем, отмечал активист, статья 205.5 включена в кодекс лишь в ноябре 2013 года, тогда как его вступление в "Хизб ут-тахрир" датируется в деле более ранним временем. На это же обстоятельство обращал внимание в своей апелляционной жалобе адвокат Сайгитов.

Статью 205.1 Магомедову вменили за выступление на согласованном Общекавказском митинге в поддержку адвоката Мурада Мусаева и против исламофобии, который прошел 29 ноября 2013 года в Махачкале. В прениях политзек отмечал: "Мое выступление даже если и могло содержать какой-то состав преступления, то, очевидно, не "содействие террористической деятельности".

Обвинение в подготовке насильственного захвата власти, указывал политзек, ему инкриминировали лишь затем, чтобы удерживать в СИЗО по истечении года после ареста. Состав части 2 статьи 205.5 в редакции, действовавшей на момент, которым датированы инкриминированные ему эпизоды, не относился к категории особо тяжких, а потому досудебного содержания под стражей на срок больше года не предполагал.

Относительно обвинения по 222-й статье активист отмечал, что пистолет, якобы изъятый у него, в действительности был ему подброшен.

Сапрунов, Костин и Магомадов в составе разных коллегий вынесли уже множество приговоров по сфабрикованным политическим делам. В частности, именно эта тройка под председательством Костина в мае осудила дагестанца Абдурахмана Усманова к 16 годам строгого режима по делу об участии в сирийской войне на стороне ИГ, в июле под председательством Сапрунова - украинца Алексея Сизоновича к 12 годам строгого режима по обвинению в подготовке взрыва в Ростовской области, в августе под председательством Магомадова - украинца Артура Панова и ростовчанина Максима Смышляева к 8 годам общего и 10 годам строгого режима соответственно по делу о подготовке теракта в самом Ростове.

Преследование Магомедова УФСБ по Дагестану начало 11 января 2014 года, то есть вскоре после Общекавказского митинга, на котором среди прочего было заявлено намерение провести миллионный митинг против расизма и исламофобии на Манежной площади Москвы. Старший следователь главка Сеидов открыл дело по статье 282.2 УК. Оно было возбуждено по факту выступления Магомедова на конференции "Проблемы ислама в России", прошедшей в 2012 году в Москве. Как утверждалось, в своем докладе активист пропагандировал идеи "Хизб ут-тахрир". У активиста взяли подписку о невыезде.

Из документов 2016 года, возможно составленных задним числом, следует, что 6 мая 2015-го общественник был объявлен в розыск, а 8 июня того же года следствие приостановили "в связи с тем, что местоположение обвиняемого Магомедова не установлено".

Между тем 19 мая Магомедова задерживали в Махачкале на протестной акции у отдела полиции, а 23-го числа он был схвачен на улице тремя неизвестными в гражданском. Незнакомцы, двое из которых были в масках, подбросили активисту пистолет с патронами. Тогда против Магомедова открыли дело по статье 222, а также по части 1 статьи 223 УК (незаконное изготовление оружия); вторая из этих статей в окончательное обвинение не вошла. 25 мая Ленинский райсуд Махачкалы отправил задержанного в СИЗО. Однако 4 июня Верховный суд Дагестана, рассмотрев апелляционную жалобу активиста, перевел его под домашний арест, а 21 августа Магомедова освободили под подписку о невыезде.

Между тем 21 января 2016-го следствие по делу об экстремизме было возобновлено. Дела по статьям 282.2 и 222 объединили в одно производство. Месяцем позже, 17 февраля, следователь Сеидов открыл против Магомедова дела по статьям 205.5, 205.1 и 30 - 278.

25 февраля 2016-го Советский райсуд Махачкалы вновь арестовал активиста.

Обвинение в приготовлении к захвату власти основывалось на показаниях внедренного в среду исламских активистов оперативника ЦПЭ В. Нуралиева. Согласно фабуле дела, в июле 2013-го во время ифтара (вечерняя трапеза в рамадан) Магомедов "вовлекал" его в это преступление. Однако из показаний самого Нуралиева следовало, что активист лишь рассказывал о перспективах политического ислама и никаких конкретных действий совершить оперативнику не предлагал.