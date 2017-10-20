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Политзаключенная Дарья Полюдова освободилась из колонии-поселения в Новороссийске в связи с отбытием срока наказания, сообщает корреспондент "Граней" с места событий.

У ворот КП-10 политзаключенную встретили ее мать Татьяна Полюдова и несколько краснодарских гражданских активистов.

В последние месяцы в колонии Полюдова подвергалась давлению со стороны администрации учреждения и других осужденных: в августе активистку стала травить соседка по комнате, в том же месяце ее дважды избили, в конце сентября начальство колонии заблокировало Полюдовой телефоны близких родственников и адвоката. Трижды за это время Полюдова объявляла голодовку.

28-летняя активистка Объединенной коммунистической партии Полюдова отбыла двухлетний срок по части 1 статьи 280 (публичные призывы к экстремизму), части 2 этой же статьи (публичные призывы к экстремизму через интернет) и части 2 статьи 280.1 УК (публичные призывы к сепаратизму через интернет). Оппозиционерку осудили за подготовку Марша за федерализацию Кубани, одиночный пикет против войны с Украиной и публикации во "Вконтакте". Сама она вину не признала.

Приговор Полюдовой вынес 21 декабря 2015 года судья Октябрьского райсуда Краснодара Олег Гончаров. В качестве дополнительного наказания он наложил на активистку запрет преподавать и работать в СМИ в течение двух лет после выхода на свободу. 30 марта 2016-го судья Краснодарского крайсуда Вадим Кукса оставил этот приговор без изменений. 22 сентября того же года судья Верховного суда Владимир Русаков отказался принять кассационную жалобу осужденной к рассмотрению.

В КП-10 Полюдова находилась с 20 апреля 2016 года. За время заключения она подавала ходатайства об УДО и о замене неотбытой части срока ограничением свободы, однако эти ходатайства были отклонены; попытки обжаловать отказы результата не дали.

Полюдова заявила "Граням", что намерена продолжать борьбу.