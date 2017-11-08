Реклама

Бывший первый заместитель начальника научно-технической службы ФСБ Николай Андрианов стал директором по особым поручениям в госкорпорации "Ростех". Об этом сообщает "Коммерсант".

В госкорпорации рассказали, что генерал будет курировать взаимодействие предприятий "Ростеха" с ФСБ в рамках работ по созданию средств вооружения и спецтехники. Также Андрианов будет отвечать за повышение качества взаимодействия со спецслужбой в ходе научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ "в рамках комплексных ИТ-проектов, связанных с созданием защищенных вычислительных и телекоммуникационных систем, хранением и обработкой данных, автоматизацией процессов в сфере безопасности, промышленности и государственного управления". По сведениям издания, в ближайшее время Андрианов может войти в ряд советов директоров предприятий, входящих в госкорпорацию.

"С 2011 года Николай Андрианов обеспечивал успешную коммуникацию свыше 150 промышленных предприятий с ФСБ в сфере государственного оборонного заказа", - рассказал изданию представитель "Ростеха". По его словам, в ФСБ Андрианов курировал создание распределенной информационной системы обеспечения безопасности и системы контроля доступа на объектах Олимпиады-2014 в Сочи, а также чемпионата мира по футболу 2018 года. Кроме того, по данным издания, в 2016 году генерал участвовал в консультациях по "закону Яровой".

"Ростех" и ряд его дочерних предприятий находится под санкциями ЕС и США.

Переход высокопоставленных сотрудников спецслужбы на работу в госкорпорации широко практикуется в России. Так, бывший замначальника Управления собственной безопасности ФСБ генерал Олег Феоктистов некоторое время занимал должность вице-президента "Роснефти". В середине ноября 2016 года имя Феоктистова упоминалось в связи с задержанием главы Минэкомразвития Алексея Улюкаева, против которого открыли дело о взяточничестве. Сообщалось, что именно этот силовик инициировал преследование министра. Также утверждалось, что он лично участвовал в "оперативно-технических мероприятиях".

Однако в начале марта 2017 года появилась информация, что Феоктистова уволили как из "Роснефти", так и из ФСБ. Причины этого не сообщались. Несколькими днями позже глава нефтяной компании Игорь Сечин частично подтвердил эту информацию. Он заявил, что генерал ушел из госкомпании и вернулся "на военную службу". Документально увольнение Феоктистова было оформлено лишь месяцем позже, после прошедшего 5 апреля заседания совета директоров "Роснефти".29 августа стало известно, что Феоктистов выходит на пенсию.