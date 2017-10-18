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Дочерние компании госкорпорации "Ростех" ОАО "ВО "Технопромэкспорт" и ООО "ВО "Технопромэкспорт" во встречном иске к Siemens оспорили условие о запрете поставки газовых турбин в Крым, поскольку оно "прямо угрожает суверенитету России". Об этом сообщает РБК со ссылкой на два источника, знакомых с исковым заявлением.

Истцы оспаривают три пункта в контракте "Ростеха" с Siemens: первый запрещает без разрешения поставщика перевозить оборудование в другой регион кроме изначально заявленного, второй не позволяет использовать турбины за пределами Краснодарского края, согласно третьему Siemens может не выполнять условия сделки, если это нарушает американские или европейские санкции.

Согласно позиции "Ростеха", условия договора о санкциях надо отменить, так как они заключены с целью, "противной основам правопорядка", потому что выполнение Siemens европейских ограничений "прямо угрожает суверенитету России". Кроме того, по мнению истцов, оспариваемые положения нарушают конституционный принцип единого экономического пространства, куда включены Крым и Севастополь. Также, заявлено в иске, ограничение поставок оборудования прямо нарушает интересы жителей полуострова. Истцы считают, что немецкий концерн не должен выполнять в России и Крыму европейские санкции, так как они якобы не действуют за пределами ЕС.

Заявление в суд подано против головной немецкой компании и ее российской дочки "Сименс технологии газовых турбин".

По сведениям РБК, представители Siemens будут просить суд отозвать иск: в компании настаивают, что все равно не заключили бы контракт, если бы заранее знали, что турбины перевезут в Крым. Кроме того, утверждают в концерне, из содержания иска следует, что российская сторона заключила сделку путем обмана, поскольку заранее знала о наличии в контракте условий о санкциях.

"Технопромэкспорт" подал иск к Siemens 16 октября. Рассмотрение дела должно продолжиться в среду.

6 июля Reuters сообщил, что две из четырех турбин производства "Сименс - технологии газовых турбин", которые согласно контракту должны были быть установлены на строящейся электростанции в Тамани, прибыли морем в Севастополь. В Siemens заверили, что "примут оперативные меры, чтобы предотвратить незаконное использование оборудования". В частности, концерн пообещал не участвовать в монтаже турбин и не обеспечивать их гарантийное обслуживание.

10 июля в Siemens заявили, что не давали согласия на поставку турбин на аннексированный украинский полуостров, а "Технопромэкспорт" за последние несколько месяцев неоднократно письменно подтверждал, что в Крым оборудование не попадет. Между тем 13 июля Reuters сообщило, что на судне, пришвартованном в порту Феодосии, обнаружены объекты, по форме и размерам напоминающие две другие турбины Siemens.

Siemens подал к "Сименс - технологии газовых турбин", ООО и ОАО "Технопромэкспорт" иск в связи поставкой турбин в Крым. ОАО выступала покупателем оборудования, а ООО доставила его в Крым. Концерн настаивает на признании сделки недействительной с применением соответствующих последствий.

12 июля судья Арбитражного суда Москвы Владислав Сорокин оставил иск без движения, сославшись на нарушения в документе. 18 августа, после подачи Siemens заявления об их устранении, иск был принят к рассмотрению. Сразу после этого Сорокин без вызова сторон вынес решение об отказе в аресте турбин в качестве обеспечительной меры на время рассмотрения иска. "Доводы заявителя носят предположительный, неопределенный характер, - говорилось в определении. - Заявителем не доказана необходимость принятия тех обеспечительных мер, о которых он просит".

21 июля германский концерн подтвердил, что в Крым доставлены все четыре турбины, предназначавшиеся согласно контракту для таманской электростанции. В этой связи Siemens объявил, что выходит из капитала совместного предприятия "Интеравтоматика". Именно "Интеравтоматика", заявили в концерне, реконструировала турбины, чтобы, скрыв их происхождение, обойти запрет на поставку техники в Крым. Кроме того, Siemens сообщил, что прекращает поставки генерирующего оборудования российским фирмам, подконтрольным государству, расторгая соответствующие соглашения.

8 сентября Арбитражный суд Москвы повторно отказал Siemens в наложении ареста на поставленные в Крым газотурбинные установки. Компания обратилась в суд с заявлением о принятии обеспечительных мер, в связи с тем, что "Технопромэкспорт" уже приступил к монтажу оборудования на строящейся в Крыму электростанции.

18 сентября суд удовлетворил ходатайство "Сименс технологии газовых турбин" о переводе из ответчиков в соистцы. Предварительные слушания по просьбе ответчиков суд перенес на 16 октября. Ответчики сослались на то, что 3 октября кассационная инстанция должна рассмотреть дело о признании недействительности договора о поставке турбин в рамках банкротства ОАО "Технопромэкспорт".

4 августа Евросоюз ввел санкции в связи с поставками турбин в Крым. В список попали замглавы Минэнерго Андрей Черезов, начальник департамента этого министерства Евгений Грабчак и директор ООО "Технопромэкспорт" Сергей Топор-Гилка, а также ОАО и ООО "Технопромэкспорт" и "Интеравтоматика".