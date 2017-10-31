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новость ФСБ: В Уфе арестован местный житель, направлявшийся воевать в Сирию

31.10.2017
Аэропорт Уфы. Фото: airliners.net
Аэропорт Уфы. Фото: airliners.net
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В Уфе арестован 24-летний местный житель, направлявшийся воевать в Сирию на стороне "Исламского государства". Об этом сообщает "Интерфакс-Поволжье" со ссылкой на УФСБ по Башкирии. Имя арестованного не уточняется.

Как утверждается, молодого человека схватили в аэропорту Уфы, когда он шел садиться на самолет в Турцию. Когда именно было произведено задержание, спецслужба не поясняет.

Уфимцу предъявлено обвинение по части 1 статьи 30 - части 2 статьи 205.5 УК (приготовление к участию в деятельности террористической организации). Ему грозит до 10 лет колонии.

В ФСБ заявляют, что арестованный полностью признал вину.

В мае региональный главк спецслужбы объявил о задержании "вербовщика ИГ" - 35-летнего жителя Дюртюлинского района Башкирии. Как утверждалось, гражданин, имя которого ФСБ также не уточняла, склонял земляков к отправке в Сирию и помогал им с отъездом. Ему вменили статью 205.1 УК (содействие терроризму).

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31.10.2017
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