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новость НАК отчитался о задержании участников "спящей ячейки" ИГ

15.10.2017
Задержанный "член ИГ". Кадр съемки ФСБ
Задержанный "член ИГ". Кадр съемки ФСБ
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Сотрудники ФСБ и МВД задержали в Москве и Дагестане четверых выходцев из Дагестана, которые, по утверждению силовиков, были членами "спящей ячейки" "Исламского государства". Задержания производились в субботу и воскресенье, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Национальный антитеррористический комитет.

Как утверждается, задержанные признались в контактах с эмиссарами ИГ и подготовке резонансных терактов. По версии силовиков, предполагаемые террористы собирались устроить нападения в Дагестане с применением взрывчатки и холодного оружия во время массовых мероприятий, а также готовили убийства правоохранителей и военнослужащих.

"В Махачкале обнаружены два тайника, принадлежавшие преступникам, в которых находились три готовых к применению СВУ", - добавили в НАК.

Силовики решают вопрос об открытии против задержанных уголовных дел - по каким статьям, не уточняется.

НАК обнародовал открывки из видеозаписи допросов двоих задержанных. Один из них рассказал, как некий человек принес предполагаемым участникам ячейки готовые взрывные устройства и учил ими пользоваться. По словам другого задержанного, члены группы научились с помощью YouTube делать коктейли Молотова, после чего стали готовить их в гараже. Он же утверждает, что должен был покупать в Средней Азии оружие, предназначенное для нападения на силовиков. "Мы должны были воевать потому, что мы хотели ввести на Кавказе законы шариата", - добавляет подозреваемый.

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15.10.2017
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