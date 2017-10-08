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новость По делу "Экажевского джамаата" дали до девяти лет строгого режима

08.10.2017
Оружие, якобы принадлежавшее "Экажевскому джамаату". Кадр Life
Оружие, якобы принадлежавшее "Экажевскому джамаату". Кадр Life
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Судья Назрановского райсуда Ингушетии Алик Ярыжев приговорил пятерых фигурантов дела "Экажевского джамаата" к срокам до девяти лет строгого режима. О приговоре в четверг сообщил "Интерфакс-Юг" со ссылкой на региональное УФСБ.

Наибольший срок получил 29-летний житель аула Экажево Умар Гагиев. Четверым его односельчанам судья Ярыжев дал существенно меньше: 45-летнему Амирхану Сапралиеву четыре года общего режима, 24-летнему Мовле Сапралиеву - три с половиной, 27-летнему Джабраилу Гагиеву - три, 28-летнему Хасану Сапралиеву - два с половиной года общего режима.

Являются ли двое Гагиевых и трое Сапралиевых родственниками, неизвестно.

Какие именно статьи УК инкриминированы обвиняемым, не указывалось. Майское сообщение прокуратуры региона об отправке дела в суд позволяло предположить, что речь идет о части 2 статьи 208 (участие в незаконном вооруженном формировании), а также статьях 222 (незаконный оборот оружия и боеприпасов) и 223 кодекса (незаконный оборот взрывчатки).

Согласно фабуле дела в изложении прокуратуры, фигуранты участвовали в "Экажевском джамаате" с лета 2015 года вплоть до задержаний в мае 2016-го. ФСБ, однако, заявляет, что Амирхан Сапралиев помогал подполью уже с 2014 года. Как утверждалось, у группировки были тайники с большим количеством огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатки и эти тайники в ходе расследования выявили.

В ФСБ "Интерфакс-Югу" заявили, будто "Экажевский джамаат" представлял собой "спящую ячейку" "Исламского государства". При этом в спецслужбе утверждают, что он был подразделением "вилаята Гайлайче". Между тем "вилаят Галгайче" (Галгайче - инг. Ингушетия) является подразделением "Имарата Кавказ", конкурирующего с ИГ. В составе же ИГ весь Кавказ был объявлен единым вилаятом.

Целью "Экажевского джамаата" в ФСБ назвали подготовку и совершение терактов. В числе таковых упоминались покушения на правоохранителей, обстрелы и подрывы самодельных бомб.

Собеседник агентства также заявил, что в "Экажевском джамаате" помимо пятерых осужденных были и другие члены, которых, однако, в мае 2016-го убили - якобы при вооруженном сопротивлении задержанию.

Амиром "Экажевского джамаата", утверждается в деле, Умара Гагиева назначил Ильяс Ведзижев, убитый в Назрани 31 октября 2015 года вместе с Бесланом Махаури. Ведзижева называли командиром Назрановского сектора "Исламского государства", а Махаури - бывшим доверенным лицом покойного амира Кавказа Доку Умарова и командиром вооруженного подполья в Сунженском районе Ингушетии.

Заявлялось, что по указанию Умара Гагиева другие члены группировки перевозили Ведзижева и Махаури по Ингушетии.

Амирхан Сапралиев был старшим сержантом полиции. Он 16 лет проработал в отделе полиции аэропорта Магас.

Признали ли вину сами фигуранты дела, не уточняется.

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08.10.2017
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