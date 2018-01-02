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В первый день нового года вступил в силу закон о мессенджерах - один из новых запретительных актов, принятых в рамках очередной волны ужесточения госрегулирования интернета.

Вмешательство государства в деятельность сервисов для интернет-общения началось не вчера: еще в 2014 году одновременно с принятием закона о блогерах в закон об информации включили понятие "организатор распространения информации" - под это определение подпадают любые сервисы, которые "используются для приема, передачи, доставки и (или) обработки электронных сообщений", от форумов и социальных сетей до новостных сайтов, где можно оставлять комментарии.

Сначала сервисы обязали хранить и предоставлять силовикам метаданные о переписке пользователей (даты отправки сообщений и другую подобную информацию). После принятия "пакета Яровой" в 2016 году "организаторы" должны передавать ФСБ ключи шифрования для доступа к самим сообщениям пользователей, а с 1 июля 2018 года им нужно будет в течение полугода хранить и при необходимости предоставлять силовикам переписку. Наказание для интернет-компаний, которые откажутся сотрудничать, - блокировка.

Активное наступление на мессенджеры началось весной ушедшего года, еще до принятия специального закона. За отказ поделиться ключами шифрования в России запретили мессенджеры Zello, BackBerry и Line, за это же чиновники угрожают заблокировать Telegram.

Какие ключевые изменения вносит новый закон? Во-первых, теперь мессенджеры должны идентифицировать пользователей исключительно по номеру мобильного телефона. Казалось бы, это мало что меняет: в тех программах, которые созданы в основном для использования на смартфонах, - вроде WhatsApp или Viber, - регистрация и так осуществляется по абонентскому номеру. Но под определение в новом законе - "информационные системы для обмена электронными сообщениями исключительно между пользователями этих систем", с помощью которых невозможно "размещение общедоступной информации в сети", - подпадают любые сервисы, в которых пользователи могут вести приватную переписку с друг другом, в том числе и предназначенные для использования на обычных компьютерах: те же соцсети (тем более что и "Вконтакте", и Facebook имеют мобильные приложения), форумы, блог-платформы, вообще любые сайты с регистрацией и возможностью обмениваться личными сообщениями. Зарегистрироваться там можно не только по телефону, но и, например, по адресу электронной почты. Власти получили еще одну законодательную дубинку, позволяющую в нужный момент запретить любой неугодный ресурс.

Желание государства усилить контроль совпало с коммерческим интересом операторов связи: не секрет, что им невыгодно сокращение количества звонков и SMS из-за ухода пользователей в мессенджеры. Известно, что черновой вариант нового закона разрабатывали в Медиакоммуникационном союзе - организации, объединяющей крупнейших поставщиков телеком-услуг.

Еще одно новшество - запрет посылать через мессенджеры "информацию, распространение которой запрещено" и "информацию, распространяемую с нарушением законодательства". Как реализовать эту норму без тотального контроля за содержимым переписки (если пользователи не станут жаловаться друг на друга) - неясно. За пересылку "запрещенки" владельцы мессенджеров обязаны в течение суток блокировать пользователей по требованию Роскомнадзора.

"Не допускать пересылку электронных сообщений" администрация мессенджера обязана будет не только в этом случае, а вообще в любых "случаях и порядке, которые определены правительством". Формулировка, допускающая абсолютный произвол - ограничивать права пользователей можно теперь даже не законом, а подзаконным актом, который в любое время можно поменять, даже не заморачиваясь формальным голосованием в Госдуме.

За неподчинение новым правилам интернет-компании, зарегистрированные в России, будут штрафовать - перед Новым годом президент подписал еще один закон, который дополняет КоАП статьей 13.39 (неисполнение обязанностей организатором сервиса обмена мгновенными сообщениями), предусматривающей штрафы для юрлиц в размере от 800 тысяч до миллиона рублей. После "установления факта" отказа владельцев мессенджера подчиняться требованиям властей Роскомнадзор может через суд заблокировать сервис.

Как будут контролировать мессенджеры на практике, зависит от общеполитического контекста. Правовые формулировки позволяют как ограничиться точечными запретами отдельных сервисов, так и закрыть в случае массовых протестов все неподконтрольные возможные каналы онлайн-коммуникации, что сейчас сделали власти Ирана. Но здесь государству неизбежно придется опять столкнуться с технической гонкой вооружений: блокировка серверов мессенджеров преодолевается обычными методами обхода интернет-цензуры (разработчики Telegram с очередным обновлением уже встроили в программу возможность работы через прокси-серверы), а использование p2p-мессенджеров вроде FireChat, которые позволяют владельцам мобильных устройств общаться без интернета, подключаясь непосредственно друг к другу по Bluetooth, без глушения связи техническими методами вообще невозможно ограничить. Поэтому запрет на интернет-общение, как и все ранее принятые законы о блокировках сайтов, будет работать весьма условно.

Многое, конечно, зависит и от выбора самих владельцев мессенджеров: побоятся они терять российский рынок или станут защищать права своих пользователей. Несколько сервисов - тот же Telegram, китайский WeChat и сервис для общения по видеосвязи Vimeo - уже добровольно зарегистрировались в реестре Роскомнадзора. Пользователи учтут это, решая, кому доверять свою переписку.