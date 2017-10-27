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Также: Право, Спецслужбы, Интернет, Свобода слова, Россия, Мир, Общество, СМИ, Политика | Персоны: Павел Дуров, Герман Клименко

новость Разногласия по ключевому вопросу

Дуров назвал беспрецедентным наложенный в России штраф на Telegram
27.10.2017
Павел Дуров. Фото с личной ВК-страницы
Павел Дуров. Фото с личной ВК-страницы
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Основатель Telegram Павел Дуров назвал беспрецедентным штраф, наложенный в России на мессенджер за отказ представлять спецслужбам ключи шифрования. Об этом Дуров написал на своей ВК-странице.

"Хотя весомая доля аудитории Telegram приходится на более консервативные страны, чем Россия, только в России Telegram был оштрафован за непредоставление ключей шифрования сообщений. Это единственный подобный прецедент за четыре года работы Telegram на глобальном рынке", - отметил Дуров.

Основатель Telegram также отверг обвинения советника президента России по вопросам развития интернета Германа Клименко. Тот заявил, что мессенджер игнорирует запросы от российских государственных органов, но якобы сотрудничает с властями других стран, например, Индонезии.

"Это не так: уровень сотрудничества Telegram с властями не зависит от юрисдикции и везде строится на одних и тех же принципах. В отличие от своих российских коллег, индонезийские государственные службы не требовали от нас доступа к личной переписке. Во всем мире, включая Россию, Telegram обрабатывает запросы на удаление публично доступного противоправного контента, содержащего пропаганду терроризма, детскую порнографию и т. д. Вместе с тем, ни в одной стране мы не выдаем личные данные пользователей государственным органам", - написал Дуров.

16 октября мировая судья судебного участка 383 Мещанского района Москвы Юлия Данильчик оштрафовала на 800 тысяч рублей Telegram Messenger LLP (Лондон). Причиной стал отказ компании исполнить запрос ФСБ о предоставлении информации для декодирования сообщений пользователей. Судья Данильчик признала Telegram виновным в совершении правонарушения, предусмотренного частью 2.1 статьи 13.31 КоАП (неисполнение организатором распространения информации обязанности предоставлять информацию, необходимую для декодирования электронных сообщений).

Дуров заявил, что требования спецслужбы предоставить доступ к переписке пользователей не только нереализуемы технически, но и противоречат 23 статье Конституции - "Каждый имеет право на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений". "Стремление ФСБ получить доступ к личной переписке является попыткой расширить свое влияние за счет конституционного права граждан. Сегодняшнее решение Мещанского суда может быть обжаловано до тех пор, пока иск ФСБ не будет рассмотрен судьей, знакомым с основным законом России - ее Конституцией", - написал Дуров.

Между тем пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что несмотря на решение суда речи о блокировке Telegram ресурса не идет. "Собственно, никто об этом речи и не вел, - сказал Песков. - Есть судебное решение, которое я не могу комментировать, но в данном случае каких-то разговоров о блокировке сейчас не ведется".

В среду журналисты Олег Кашин и Александр Плющев заявили, что подают иск к Федеральной службе безопасности. "Мы с Плющевым подаем судебные иски к ФСБ, возражая против требования предоставить ключи шифрования переписки. Мы считаем, что это затрагивает наше право на конфиденциальное общение с источниками информации, - написал Кашин. - Будучи оба ведущими популярных Telegram-каналов, мы с Плющевым защищаем в том числе и это новое оригинальное медиа, ставшее в России важным феноменом".

"Федеральная служба безопасности, пользуясь своим особым положением в государстве, пытается нарушить наши права, вредя тем самым развитию всего общества, а если совсем утилитарно - то и технологий, экономики", - отметил журналист.

Представлять журналистов в суде будут юристы правозащитной группы "Агора". Группа уже взялась за защиту интересов администрации мессенджера в деле о наложенном на Telegram штрафе.

Комментарии 2 комментария | Оставить комментарий Обсудить
27.10.2017
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Вошел в положение

Илья Мильштейн, 11.09.2017

Спрашивается - что теперь делать? Титушек на приверженцев Саакашвили ты уже насылал, и их, разбойников, повязали менты, как это случается в демократической стране. С Польшей разругался в очередной раз. Европу поразил. Закадычному приятелю рейтинг поднял до небес.
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