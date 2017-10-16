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Мировая судья судебного участка 383 Мещанского района Москвы Юлия Данильчик оштрафовала Telegram Messenger LLP (Лондон) на 800 тысяч рублей, сообщает Интерфакс. Причиной стал отказ компании исполнить запрос ФСБ о предоставлении информации для декодирования сообщений пользователей.

Судья Данильчик признала Telegram виновным в совершении правонарушения, предусмотренного частью 2.1 статьи 13.31 КоАП (неисполнение организатором распространения информации обязанности предоставлять информацию, необходимую для декодирования электронных сообщений). Судебное заседание прошло в отсутствие представителей Telegram. В постановлении суда ответчику также разъясняется ответственность за неисполнение судебного решения и возможность его обжалования в Мещанском суде Москвы.

Согласно оглашенным в суде материалам административного дела, 12 июля этого года ФСБ направила запрос в лондонский офис Telegram о необходимости предоставления в срок до 16 июля информации по шести телефонным номерам. Ответа от Telegram не последовало. 31 августа ФСБ уведомила руководство мессенджера о намерении составить протокол об административном правонарушении за неисполнение федерального закона о хранении, исполнении и передачи информации, что и было сделано 14 сентября.

27 сентября основатель Telegram Павел Дуров опубликовал документы, полученные от ФСБ. На следующий день он заявил , что компания продолжит следовать своей политике, защищая анонимность пользователей и свободу обмена информацией. "Telegram будет стоять на защите свободы и анонимности. Какие-либо ограничения, принятые странами, ничего не изменят, - написал Дуров. - Мы продолжим предоставлять нашим пользователям возможность анонимно обмениваться сообщениями и будем работать на территории тех стран, которые уважают свободу".

28 сентября министр связи и массовых коммуникаций Николай Никифоров заявил, что мессенджер Telegram может быть заблокирован в России, если компания не будет исполнять законодательство. "В конечном итоге блокировка Telegram, конечно, возможна. Те компании, которые не будут сотрудничать, они, с точки зрения исполнения закона, подпадут под блокировку", - сказал Никифоров.