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Также: Происшествия, Правительство, Россия | Персоны: Дмитрий Рогозин

новость В Москве обстреляли квартиру Рогозина

23.10.2017
Дмитрий Рогозин. Фото: kremlin.ru
Дмитрий Рогозин. Фото: kremlin.ru
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В Москве неизвестный выстрелил в окно квартиры вице-премьера Дмитрия Рогозина в жилом комплексе "Ближняя дача" на улице Староволынской. Как сообщает РЕН-ТВ, это произошло еще 14 октября.

В результате в квартире было разбито окно. При этом никто не пострадал.

19 октября по факту случившегося отдел полиции "Очаково-Матвеевское" возбудил дело по статье 213 УК (хулиганство). Стрелявшего разыскивают. По сведениям телеканала, расследование контролирует центральный аппарат МВД.

Квартира, на которую было совершено нападение, принадлежит пятерым совладельцам: самому Рогозину, его жене, сыну Алексею и внукам Федору и Марии.

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23.10.2017
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