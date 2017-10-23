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В Москве неизвестный выстрелил в окно квартиры вице-премьера Дмитрия Рогозина в жилом комплексе "Ближняя дача" на улице Староволынской. Как сообщает РЕН-ТВ, это произошло еще 14 октября.

В результате в квартире было разбито окно. При этом никто не пострадал.

19 октября по факту случившегося отдел полиции "Очаково-Матвеевское" возбудил дело по статье 213 УК (хулиганство). Стрелявшего разыскивают. По сведениям телеканала, расследование контролирует центральный аппарат МВД.

Квартира, на которую было совершено нападение, принадлежит пятерым совладельцам: самому Рогозину, его жене, сыну Алексею и внукам Федору и Марии.