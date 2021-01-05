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Журналист-расследователь Христо Грозев (Bellingcat) перед самым Новым годом опубликовал базу данных о перелетах сотрудников ФСБ, причастных к отравлению Алексея Навального. В документе отражены все поездки членов секретной группы с 2005 года.

Грозев сделал ставку на краудсорсинг: теперь любой желающий может подключиться к работе журналистов-расследователей, сопоставляя данные из таблицы перелетов с информацией о месте и времени громких отравлений и странных смертей. Сразу было найдено несколько совпадений.

УМАРОВ





Тело Доку Умарова



В августе-сентябре 2013 года эфэсбешники Иван Осипов и Владимир Паняев побывали на Кавказе: первый чекист 30 августа вылетел из Москвы в Минводы, а 2 сентября вернулся в столицу рейсом Нальчик-Москва. Паняев в свою очередь 21 августа вылетел из Москвы в Махачкалу, а 20 сентября вернулся назад. Именно в сентябре 2013 года российские спецслужбы провели операцию по устранению лидера "Имарата Кавказ" Доку Умарова.

КУАШЕВ





Фото: kavkaz-uzel.eu



Еще одна подозрительная поездка Осипова относится к 2014 году: 31 июля он вылетел из Москвы в Минеральные Воды, а на следующий день вернулся назад. В этот же день, 31 июля, неподалеку, в Нальчике, пропал журналист и правозащитник Тимур Куашев. На следующий день тело Куашева нашли в пригороде столицы Кабардино-Балкарии. Эксперты обнаружили след от инъекции. Тем не менее следствие сочло, что правозащитник умер от острой коронарной недостаточности, дело закрыли за отсутствием события преступления.

МАГОМЕДРАГИМОВ







20 марта 2015 года Осипов вылетел из Москвы во Владикавказ, а 26-го числа вернулся назад. 24 марта в соседнем Дагестане, в Каспийске, был найден мертвым активист движения "Садвал" Руслан Магомедрагимов. Он организовывал акции в защиту прав жителей села Самур, выступал против переименования улиц в Дербенте, сообщал о давлении полиции на участников протестных акций. Предварительной причиной смерти Магомедрагимова следствие назвало острую сердечную недостаточность. При этом патологоанатом сообщал, что активист был задушен.

БЫКОВ





Фото: svoboda.org



Поездки еще одного сотрудника ФСБ могут быть связаны с госпитализацией писателя Дмитрия Быкова в апреле 2019 года. Быкову стало плохо 17 апреля во время перелета из Екатеринбурга в Уфу. За 10 дней до этого, 7 апреля, Быков выступал с лекцией в Ростове-на-Дону. 6 апреля туда же прилетел Паняев, а на следующий день вылетел в столицу. Сам Быков позже заявлял, что считает причиной случившегося именно отравление.

В ближайшие две недели Грозев обещает опубликовать данные о трех убийствах и двух неудавшихся покушениях, совершенных сотрудниками ФСБ.