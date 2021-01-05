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статья Следы не улетучились

05.01.2021
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Журналист-расследователь Христо Грозев (Bellingcat) перед самым Новым годом опубликовал базу данных о перелетах сотрудников ФСБ, причастных к отравлению Алексея Навального. В документе отражены все поездки членов секретной группы с 2005 года.

Грозев сделал ставку на краудсорсинг: теперь любой желающий может подключиться к работе журналистов-расследователей, сопоставляя данные из таблицы перелетов с информацией о месте и времени громких отравлений и странных смертей. Сразу было найдено несколько совпадений.

УМАРОВ

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Тело Доку Умарова

В августе-сентябре 2013 года эфэсбешники Иван Осипов и Владимир Паняев побывали на Кавказе: первый чекист 30 августа вылетел из Москвы в Минводы, а 2 сентября вернулся в столицу рейсом Нальчик-Москва. Паняев в свою очередь 21 августа вылетел из Москвы в Махачкалу, а 20 сентября вернулся назад. Именно в сентябре 2013 года российские спецслужбы провели операцию по устранению лидера "Имарата Кавказ" Доку Умарова.

КУАШЕВ

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Фото: kavkaz-uzel.eu

Еще одна подозрительная поездка Осипова относится к 2014 году: 31 июля он вылетел из Москвы в Минеральные Воды, а на следующий день вернулся назад. В этот же день, 31 июля, неподалеку, в Нальчике, пропал журналист и правозащитник Тимур Куашев. На следующий день тело Куашева нашли в пригороде столицы Кабардино-Балкарии. Эксперты обнаружили след от инъекции. Тем не менее следствие сочло, что правозащитник умер от острой коронарной недостаточности, дело закрыли за отсутствием события преступления.

МАГОМЕДРАГИМОВ

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20 марта 2015 года Осипов вылетел из Москвы во Владикавказ, а 26-го числа вернулся назад. 24 марта в соседнем Дагестане, в Каспийске, был найден мертвым активист движения "Садвал" Руслан Магомедрагимов. Он организовывал акции в защиту прав жителей села Самур, выступал против переименования улиц в Дербенте, сообщал о давлении полиции на участников протестных акций. Предварительной причиной смерти Магомедрагимова следствие назвало острую сердечную недостаточность. При этом патологоанатом сообщал, что активист был задушен.

БЫКОВ

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Фото: svoboda.org

Поездки еще одного сотрудника ФСБ могут быть связаны с госпитализацией писателя Дмитрия Быкова в апреле 2019 года. Быкову стало плохо 17 апреля во время перелета из Екатеринбурга в Уфу. За 10 дней до этого, 7 апреля, Быков выступал с лекцией в Ростове-на-Дону. 6 апреля туда же прилетел Паняев, а на следующий день вылетел в столицу. Сам Быков позже заявлял, что считает причиной случившегося именно отравление.

В ближайшие две недели Грозев обещает опубликовать данные о трех убийствах и двух неудавшихся покушениях, совершенных сотрудниками ФСБ.

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05.01.2021
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Изображение с сайта eff.org

Заглянуть в твои зрачки

Дмитрий Галко, 31.12.2020

В связи с пандемией западные демократии охотно перенимают опыт авторитарных режимов в деле массовой слежки. Однако новая прозрачность запустила и обратный процесс. С помощью новых технологий гражданское общество способно наносить контрудары. "Мусора следят за нами, мы следим за мусорами" - это не только эпиграф к расследованию отравления Навального, но и один из девизов белорусского сопротивления.

Труп банкира Навашина в Булонском лесу. 1937 год. Фото: gallica.bnf.fr

Сериал "Ликвидация"

Борис Соколов, 05.12.2019

Убийство политэмигранта Зелимхана Хангошвили в центре Берлина пошло не по плану: киллер попался, Германия вынуждена реагировать на дипломатическом уровне. Велосипедист Красиков - продолжатель давней традиции, которая прерывалась только в ельцинские годы. Против диссидентов, политэмигрантов, перебежчиков советские и путинские агенты в Европе не раз применяли пули, бомбы и яды.

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