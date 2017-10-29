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новость Число жертв теракта в отеле Могадишо выросло до 29 человек

29.10.2017
После атаки на Naasa Hablood Two. Кадр Somali Cable
После атаки на Naasa Hablood Two. Кадр Somali Cable
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Число жертв атаки "Харакат аш-шабаб аль-муджахидин" на отель Naasa Hablood Two в центре Могадишо выросло по меньшей мере до 29 человек. Как передает Reuters, об этом сообщил чиновник сомалийской полиции Абдулахи Нур. Он не исключил, что итоговое количество погибших окажется еще бóльшим.

12 из числа погибших - полицейские, добавил источник агентства. Сообщается также, что среди жертв женщина с тремя детьми. Детей террористы расстреляли, а их мать обезглавили.

Силовики вели бой за захваченный отель около полусуток. В ходе последовавшего штурма трое исламистов были задержаны; еще двое, получив пулевые ранения, совершили самоподрывы. Между тем, заметил один из силовиков, не исключено, что некоторым из террористов удалось выдать себя за постояльцев отеля и скрыться во время спасательной операции.

Сама "Харакат аш-шабаб аль-муджахидин" (ар. Молодежное движение моджахедов) - структура, аффилированная с "Аль-Каидой", - заявляет о гибели 40 человек, в том числе трех своих боевиков. Однако, отмечает Reuters, данные "Харакат аш-шабаб" всегда расходятся с правительственными.

После атаки администрация премьер-министра Сомали сообщила, что командир полиции страны Абдихакин Дахир Саид и директор Национального агентства разведки и безопасности Абдулахи Махамед Али отправлены в отставку.

Атака на Naasa Hablood Two произошла в субботу около 17 часов по местному времени (соответствует московскому). У здания взорвалась машина с террористом-смертником. После этого вооруженные исламисты захватили гостиницу.

Трехэтажный отель Naasa Hablood Two находится в 600 метрах от президентского дворца. Гостиница считалась надежно укрепленной, поэтому в ней жило большое число чиновников.

Через несколько минут после первого взрыва еще одна машина со взрывчаткой была подорвана у бывшего здания парламента.

15 октября в центре Могадишо произошли два взрыва, в результате которых погибли 358 человек. Этот теракт стал самым смертоносным за всю историю страны. В этой атаке также подозревали "Харакат аш-шабаб". Однако ответственности за теракт не взяла на себя ни одна структура.

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29.10.2017
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