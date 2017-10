Трехэтажный отель Naasa Hablood Two находится в 600 метрах от президентского дворца. Гостиница считалась надежно укрепленной, поэтому в ней жило большое число чиновников.

Атака на Naasa Hablood Two произошла в субботу около 17 часов по местному времени (соответствует московскому). У здания взорвалась машина с террористом-смертником. После этого вооруженные исламисты захватили гостиницу.

Число жертв атаки "Харакат аш-шабаб аль-муджахидин" на отель Naasa Hablood Two в центре Могадишо выросло по меньшей мере до 29 человек. Как передает Reuters, об этом сообщил чиновник сомалийской полиции Абдулахи Нур. Он не исключил, что итоговое количество погибших окажется еще бóльшим.