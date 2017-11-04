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новость Разбившийся у Шпицбергена российский вертолет поднят со дна моря

04.11.2017
Вертолет Ми-8. Фото: conversavia.ru
Вертолет Ми-8. Фото: conversavia.ru
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Разбившийся 26 октября у берегов Шпицбергена российский вертолет Ми-8 поднят со дна Северного Ледовитого океана, сообщает Интерфакс. Пассажиров и членов экипажа внутри не оказалось.

"Черные ящики" находятся на борту. "Бортовые самописцы находятся на своих местах на борту вертолета. Визуально они не получили серьезных повреждений, - сообщили в оперативном штабе по ликвидации последствий катастрофы. - Решение о месте расшифровки "черных ящиков" остается за норвежской стороной. Они могут передать их на расшифровку в МАК в Москву, или расшифровывать сами". По международным правилам, расследование катастрофы ведут норвежские специалисты при участии сотрудников Межгосударственного авиационного комитета.

Расширена зона поисков семерых человек, находившихся на борту вертолета.

26 октября вертолет Ми-8 авиакомпании "Конверс Авиа", на борту которого находились пять членов экипажа и трое сотрудников НИИ Арктики и Антарктики, пропал недалеко от поселка Баренцбург на Шпицбергене, где ведет работы российский концерн "Арктикуголь". Перед катастрофой вертолет сигнала бедствия не подавал.

29 октября вертолет был обнаружен на морском дне на глубине 209 метров в 2,2 километра (1,2 морской мили) к северо-востоку от мыса Херодден, где расположена вертолетная площадка поселка Баренцбург. На следующий день в 130 метрах от места крушения вертолета было обнаружено тело одного погибшего.

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04.11.2017
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