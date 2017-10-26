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Возле Шпицбергена упал в море российский вертолет МИ-8, сообщает Интерфакс со ссылкой на источник в международных службах авиационного поиска и спасения. Вертолет направлялся в шахтерский поселок Баренцбург, где российская компания "Арктикуголь" ведет горные работы.

Перед крушением вертолет не подавал сигнал бедствия.

По предварительным данным, на борту находились восемь человек. Российский генконсул на Шпицбергене Вячеслав Николаев сообщил, что все они граждане России.

"На борту были члены экипажа и трое ученых - все российские граждане. Пока что вертолет не найден. Рассматриваются два возможных варианта - крушение и вынужденная посадка. Поисками занимаются как наши поисковики, так и норвежские спасательные службы", - сказал Николаев.

В норвежском спасательном центре сообщили, точное местонахождение вертолета пока не установлено. По предварительным оценкам, он упал в море в 2-3 км от Баренцбурга. На поиски направлены два спасательных вертолета и четыре судна.

Шпицберген, который норвежцы называют Свальбардом, расположен в Северном Ледовитом океане между 76-й и 80-й параллелями. Он был передан под суверенитет скандинавского королевства после Первой мировой войны при условии сохранения за ним особого международного статуса. Шпицбергенский трактат, подписанный в 1920 году, закрепил суверенитет Норвегии над архипелагом, однако все участники договора, а это более 50 государств, имеют равные права на эксплуатацию его ресурсов. Тем не менее, экономическое присутствие на Шпицбергене на сегодняшний день поддерживают лишь Норвегия и Россия.