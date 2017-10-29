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новость У побережья Шпицбергена найдены обломки российского Ми-8

29.10.2017
Баренцбург. Фото: Википедия
Баренцбург. Фото: Википедия
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У побережья Шпицбергена найдены обломки российского вертолета Ми-8, упавшего в море 26 октября. Об этом сообщает спасательная служба Норвегии.

Обломки обнаружены в 2,2 километра (1,2 морской мили) к северо-востоку от мыса Херодден, где расположена вертолетная площадка российского поселка Баренцбург. Останки вертолета находились на морском дне на глубине 209 метров.

Работа спасателей завершена, говорится в сообщении. Поиском пострадавших должна заниматься полиция.

Вертолет направлялся в Баренцбург, где ведет работы российский концерн "Арктикуголь". На борту находились восемь россиян; трое из них, как уточняли в генконсульстве на Шпицбергене, были учеными, остальные - членами экипажа.

Перед падением в море вертолет сигнала бедствия не подавал.

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29.10.2017
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