Реклама

У побережья Шпицбергена найдены обломки российского вертолета Ми-8, упавшего в море 26 октября. Об этом сообщает спасательная служба Норвегии.

Обломки обнаружены в 2,2 километра (1,2 морской мили) к северо-востоку от мыса Херодден, где расположена вертолетная площадка российского поселка Баренцбург. Останки вертолета находились на морском дне на глубине 209 метров.

Работа спасателей завершена, говорится в сообщении. Поиском пострадавших должна заниматься полиция.

Вертолет направлялся в Баренцбург, где ведет работы российский концерн "Арктикуголь". На борту находились восемь россиян; трое из них, как уточняли в генконсульстве на Шпицбергене, были учеными, остальные - членами экипажа.

Перед падением в море вертолет сигнала бедствия не подавал.