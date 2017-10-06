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На переезде в районе станции Покров во Владимирской области пассажирский автобус столкнулся с поездом. Погиб 21 человек, в том числе трое детей, сообщает Интерфакс со ссылкой на источник в оперативном штабе. Всего в автобусе находились 58 человек.

В больницы доставлены раненые, их число не уточняется. Состояние некоторых пострадавших оценивается как крайне тяжелое.

Пресс-секретарь губернатора Владимирской области Маргарита Шляхова сообщила, что в автобусе, который столкнулся с поездом в Петушинском районе, были граждане Узбекистана. "На автобусе были казахстанские номера, но информации о том, что в нем находились граждане Казахстана, пока не поступало", - отметила Шляхова.

По предварительной версии, причиной ДТП была неисправность автобуса. "Автобус старый, заглох на железнодорожных путях. По свидетельству выживших, они увидели поезд, 34 человека выскочили из автобуса, пытались сдвинуть его с места, однако сделать им это не удалось", - сообщил глава администрации города Покрова Вячеслав Аракелов.

Столкнувшийся с автобусом пассажирский поезд Петербург - Нижний Новгород с рельс не сошел. Члены локомотивной бригады получили травмы. О пострадавших пассажирах поезда не сообщается. Движение электричек и поездов дальнего следования в районе станции Покров приостановлено.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 263 УК (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации транспорта, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц). Министр транспорта Максим Соколов поручил создать комиссию Ространснадзора в связи с аварией.