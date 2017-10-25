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Также: Криминал, Террор, Регионы, Происшествия, Россия, Политика | Персоны: Илья Яшин

новость Полиция: Активист "Солидарности" Строганов случайно выпал из окна

25.10.2017
Алексей Строганов. Фото с личной ФБ-страницы
Алексей Строганов. Фото с личной ФБ-страницы
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По официальной версии, активист "Солидарности" Алексей Строганов случайно выпал из окна квартиры в доме на северо-востоке Москвы, передает Интерфакс со ссылкой на источник в полиции. О смерти Строганова в больнице после нападения сообщил в среду лидер движения Илья Яшин.

"Причиной получения Строгановым травмы стало, по предварительным данным, падение из окна квартиры на втором этаже дома на Широкой улице 9 августа этого года", - заявил собеседник агентства. По его словам, уголовное дело возбуждать не стали, поскольку полицейская проверка не выявила каких-либо криминальных обстоятельств. "Это был просто несчастный случай", - добавил источник.

Яшин утверждает, что активист погиб в результате покушения. "На него было совершено нападение: неизвестный ударил Строганова железной трубой по голове. Алексей два месяца находился в коме. Вчера он скончался, так и не приходя в сознание, - написал Яшин. - Мы ничего не знали. Он два месяца назад пропал и не выходил на связь. О том, что случилось, стало известно только вчера". Политик пообещал от имени возглавляемого им совета депутатов Красносельского района столицы потребовать начала расследования.

В столичном управлении СКР заявили, что ведут доследственную проверку по факту смерти активиста.

Строганов много лет состоял в "Солидарности", участвовал в организации митингов 2011-12 годов. С 2010 года он был членом избирательной комиссии Красносельского района от партии "Яблоко".

В последнее время участились нападения на оппозиционных активистов. В среду в Петербурге неизвестный избил в подъезде активиста "Солидарности" Владимира Шипицина. Нападавший ослепил оппозиционера газовым баллончиком, избил кастетом, повалил на пол и избил ногами со словами: "Не пиши больше хуйню о хороших людях, в следующий раз будет хуже".

15 сентября на Николая Ляскина, главу московского штаба Алексея Навального, было совершено нападение. Неизвестный, подойдя сзади, нанес начальнику штаба два удара стальной трубой. Первый удар пришелся по голове, второй - по плечу. У Ляскина диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, а также ушиб и ссадину мягких тканей затылочной области. Полиция открыла дело по части 1 статьи 213 УК (хулиганство). Между тем сам Ляскин обратился в СКР с требованием переквалифицировать дело на статью 277 УК (посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля). Фонд борьбы с коррупцией поддержал позицию функционера.

19 сентября по подозрению в нападении на Ляскина был задержан Алексея Щербаков. На допросе он заявил, что Ляскин сам просил организовать нападение и обещал заплатить за это 150 тысяч рублей. Сам Ляскин назвал это сообщение "лютым адом" и провокацией. При этом он подтвердил, что действительно видел Щербакова в штабе. 22 сентября подозреваемого отпустили под подписку о невыезде.

15 августа на на активиста Ивана Скрипниченко, дежурившего на месте гибели политика Бориса Немцова, напал неизвестный с криками "Так ты Путина не любишь?". Пострадавшего доставили в НИИ скорой помощи имени Склифосовского, где ему диагностировали перелом носа. После осмотра у врача Скрипниченко поехал домой. Вызванные на мост полицейские нападавшего не нашли. Спустя неделю активист лег в больницу для исправления последствий перелома. 23 августа Скрипниченко умер. По предварительным данным, причиной смерти стал отрыв тромба.

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25.10.2017
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