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В Москве убит активист демократической оппозиции Алексей Строганов. Об этом сообщает политик Илья Яшин.

"На него было совершено нападение: неизвестный ударил Строганова железной трубой по голове. Алексей два месяца находился в коме. Вчера он скончался, так и не приходя в сознание", - написал Яшин. - Мы ничего не знали. Он два месяца назад пропал и не выходил на связь. О том, что случилось, стало известно только вчера".

"Следствие до сих не возбудило уголовное дело в связи с нападением на Строганова. На заседании совета депутатов Красносельского района в ближайшую субботу направим запрос с требованием начать расследование", - отметил Яшин.

Строганов много лет состоял в движении "Солидарность", участвовал в организации митингов 2011-12 годов. С 2010 года он был членом избирательной комиссии Красносельского района от партии "Яблока".

15 августа на на активиста Ивана Скрипниченко, дежурящего на месте гибели политика Бориск Немцова, напал неизвестный с криками "Так ты Путина не любишь?". Пострадавшего доставили в НИИ скорой помощи имени Склифосовского, где ему диагностировали перелом носа. После осмотра у врача Скрипниченко поехал домой. Вызванные на мост полицейские нападавшего не нашли. Спустя неделю активист лег в больницу для исправления последствий перелома. 23 августа Скрипниченко умер. По предварительным данным, причиной смерти стал отрыв тромба.

15 сентября на Николая Ляскина, главу московского штаба Алексея Навального, было совершено нападение. Когда Ляскин вместе с волонтером Артемом Просяковым вышел из здания штаба на улице Гиляровского, неизвестный, подойдя сзади, нанес начальнику штаба два удара стальной трубой. Первый удар пришелся по голове, второй - по плечу. Затем нападавший бросил трубой в оппозиционеров и убежал. У Ляскина диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, а также ушиб и ссадину мягких тканей затылочной области. От госпитализации пострадавший отказался.

Полиция открыла дело по части 1 статьи 213 УК (хулиганство). Между тем сам Ляскин обратился в СКР с требованием переквалифицировать дело на статью 277 УК (посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля). Фонд борьбы с коррупцией поддержал позицию функционера.

19 сентября по подозрению в нападении на Ляскина был задержан Алексея Щербаков. На допросе он заявил, что Ляскин сам просил организовать нападение и обещал заплатить за это 150 тысяч рублей. Сам Ляскин назвал это сообщение "лютым адом" и провокацией. При этом он подтвердил, что действительно видел Щербакова в штабе. 22 сентября подозреваемого отпустили под подписку о невыезде.