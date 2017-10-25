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новость В Петербурге избит активист "Солидарности" Шипицин

25.10.2017
Владимир Шипицин. Фото с личной ФБ-страницы
Владимир Шипицин. Фото с личной ФБ-страницы
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В Петербурге в подъезде своего дома избит активист "Солидарности" Владимир Шипицин. Об этом сообщается на странице "Солидарность Петербурга"

Утром активист вернулся из поездки. В подъезде Шипицина поджидал неизвестный мужчина. "Нападающий ослепил активиста, распылив из баллончика жидкость темного цвета, избил кастетом, нанеся резанные раны, повалил на пол и избил ногами со словами: "Не пиши больше хуйню о хороших людях, в следующий раз будет хуже". После избиения мужчина сделал несколько фотоснимков", - говорится в сообщении.

По словам Шипицина, о времени прибытия в Петербург он никому не сообщал. Это "говорит о спланированном преступлении с получением информации достаточно сложным путем", отмечают в "Солидарности".

Сейчас Шипицин проходит медицинское освидетельствование. Он намерен обратиться с заявлением о нападении в правоохранительные органы.

Шипицин принимает активное участие в организации и проведении протестных акций в Петербурге против агрессии в отношении Украины, репрессий в отношении крымских татар, в защиту политзаключенных. "На своих страницах в социальных сетях Владимир Шипицин писал о политических событиях, которые происходят в стране и в городе, что позволяет сделать вывод о том, что нападение произошло исключительно по политическим мотивам", - считают в "Солидарности".

Это далеко не первое нападение на гражданских активистов за последнее время. В среду стало известно о гибели в Москве Алексея Строганова, активиста демократической оппозиции. "На него было совершено нападение: неизвестный ударил Строганова железной трубой по голове. Алексей два месяца находился в коме. Вчера он скончался, так и не приходя в сознание, - написал политик Илья Яшин. - Мы ничего не знали. Он два месяца назад пропал и не выходил на связь. О том, что случилось, стало известно только вчера". При этом уголовное дело в связи с нападением на Строганова до сих пор не возбуждено. "На заседании совета депутатов Красносельского района в ближайшую субботу направим запрос с требованием начать расследование", - отметил Яшин.

15 сентября на Николая Ляскина, главу московского штаба Алексея Навального, было совершено нападение. Неизвестный, подойдя сзади, нанес начальнику штаба два удара стальной трубой. Первый удар пришелся по голове, второй - по плечу. У Ляскина диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, а также ушиб и ссадину мягких тканей затылочной области. Полиция открыла дело по части 1 статьи 213 УК (хулиганство). Между тем сам Ляскин обратился в СКР с требованием переквалифицировать дело на статью 277 УК (посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля). Фонд борьбы с коррупцией поддержал позицию функционера.

19 сентября по подозрению в нападении на Ляскина был задержан Алексея Щербаков. На допросе он заявил, что Ляскин сам просил организовать нападение и обещал заплатить за это 150 тысяч рублей. Сам Ляскин назвал это сообщение "лютым адом" и провокацией. При этом он подтвердил, что действительно видел Щербакова в штабе. 22 сентября подозреваемого отпустили под подписку о невыезде.

15 августа на на активиста Ивана Скрипниченко, дежурящего на месте гибели политика Бориса Немцова, напал неизвестный с криками "Так ты Путина не любишь?". Пострадавшего доставили в НИИ скорой помощи имени Склифосовского, где ему диагностировали перелом носа. После осмотра у врача Скрипниченко поехал домой. Вызванные на мост полицейские нападавшего не нашли. Спустя неделю активист лег в больницу для исправления последствий перелома. 23 августа Скрипниченко умер. По предварительным данным, причиной смерти стал отрыв тромба.

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25.10.2017
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