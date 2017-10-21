О проекте
Нас блокируют. Что делать?

Зарегистрироваться | Войти через:

Дело 12 июня | Дело 26 марта | Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Украина
Читайте нас:
Доступные в России зеркала Граней: https://grani-ru-org.appspot.com/Events/Crime/m.264932.html | http://mirror715.graniru.info/Events/Crime/m.264932.html
Также: Криминал, Регионы, Общество, Политика, Россия, Происшествия

новость Глава отделения Российского союза молодежи в Петербурге задержан по делу о мошенничестве

21.10.2017
Дмитрий Лядов. Фото: jf.spbu.ru
Дмитрий Лядов. Фото: jf.spbu.ru
Реклама

Полиция задержала по делу о мошенничестве руководителя отделения Российского союза молодежи в Петербурге и Ленинградской области Дмитрия Лядова, сообщает "Фонтанка". Это произошло накануне после обыска у него в квартире.

Лядов задержан на двое суток и находится в ИВС. Кроме того, утверждает издание, задержана некая его знакомая, которая "также представляет общественную организацию Петербурга". Им вменяют часть 4 статьи 159 УК (мошенничество в особо крупном размере, до десяти лет колонии).

В пятницу сотрудники Управления экономической безопасности петербургского главка МВД провели по делу серию обысков в квартирах и офисах петербургских компаний.

По сведениям "Фонтанки", дело против Лядова связано с подрядами, которые РСМ получал от комитета по молодежной политике мэрии Петербурга. Как уточняет 78.ru, по версии следствия, Лядов попытался присвоить 545 тысяч рублей, которые Смольный выделил на один из проектов организации за 2016 год, но мероприятия в рамках этого проекта так и не были проведены.

С 2015 года, когда в комитете по молодежной политике сменилось руководство, РСМ стал получать от администрации Петербурга крупные субсидии. Самый большой контракт 2017 года, по которому организации выделили 3,2 миллиона рублей, - отправка городских делегаций на прокремлевские форумы молодежи "Территория смыслов" на Клязьме, "Таврида" и "Балтийский Артек".

Известно, что в прошлом Лядов работал в милиции, но попался на взятке в 9 тысяч рублей и был уволен из силовых органов.

Оставить комментарий Обсудить
21.10.2017
новость Новости по теме
01.11.2016 Большинство президентских грантов получили патриотические и религиозные проекты →
28.10.2016 В программу вузов включат дисциплину по формированию российской идентичности →
24.10.2016 В российских вузах провели оценку "протестного потенциала" студентов и преподавателей →
09.09.2016 Детский омбудсмен намерена лоббировать усиление "закона Димы Яковлева" →
21.12.2015 РПЦ стала основным получателем президентских грантов →
09.12.2015 "Ночные волки" получили президентский грант на организацию новогодних елок →
02.12.2015 Госдума вдвое увеличит бюджет Росмолодежи →
20.07.2015 Фонд Марии Гайдар отказался от президентского гранта →
19.07.2015 Памфилова хочет заморозить грант, выданный Гайдар →
27.10.2014 Фонд Марии Гайдар получил президентский грант на 2 миллиона рублей →
27.10.2014 Признанные "иностранными агентами" НКО не получат президентские гранты →
Фото и Видео
27403
Play own
10 лет без Политковской
26072
Play own
Убийство депутата Рыбака: два года спустя
24473
Play own
Нападение на Ионова: наказать виновных
24191
Play own
Избиты защитники парка Дружбы
Реклама
Выбор читателей
статья Шоу Ксении Собчак
Виталий Портников
статья Собчак и Кремль
Илья Мильштейн. Courtesy photo
новость TI о бывшем замглавы ГУБОПа
Анатолий Петухов. Фото: transparency.org.ru
в блоге Мединский и "Русская душа"
383
статья Глядя на гибель Америки
РЕКЛАМА
в блоге Сочинский рай для гостей
383
новость Президиум ВАК за Мединского
Владимир Мединский. Фото: medinskiy.ru
новость Путин: 1917 год на руку Западу
Владимир Путин на Валдайском клубе. Кадр "России-24"
новость Поклонская остается гражданкой Украины
Наталья Поклонская. Фото: er.ru
новость Никифоров: За пользователями надо следить
Николай Никифоров. Фото: minsvyaz.ru
новость Полюдова на воле
Дарья Полюдова на свободе. Фото: Юрий Тимофеев/Грани.Ру
новость Россия бросила Агеева
Виктор Агеев. Кадр ТСН
новость С Бывшева взяли подписку
Александр Бывшев. Фото с личной ФБ-страницы
новость "Матильду" покажут в Мариинке
Кадр из трейлера фильма "Матильда"
новость Путин о канадском законе Магнитского
Владимир Путин на Валдайском клубе. Кадр "России-24"
новость Москалькова о пытках геев
Татьяна Москалькова. Фото: ombudsmanrf.org
в блоге Пропавший автореферат
383
новость Дело о бомбе в школе
Павел Гриб в суде по продлению ареста. Фото из ФБ Андрея Сабинина
новость Задержание за "коктейль Молотова"
"Коктейль Молотова". Фото: infocenter-odessa.com
новость Побег продюсера
Сцена из спектакля "Сон в летнюю ночь". Фото: gogolcenter.com