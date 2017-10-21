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Полиция задержала по делу о мошенничестве руководителя отделения Российского союза молодежи в Петербурге и Ленинградской области Дмитрия Лядова, сообщает "Фонтанка". Это произошло накануне после обыска у него в квартире.

Лядов задержан на двое суток и находится в ИВС. Кроме того, утверждает издание, задержана некая его знакомая, которая "также представляет общественную организацию Петербурга". Им вменяют часть 4 статьи 159 УК (мошенничество в особо крупном размере, до десяти лет колонии).

В пятницу сотрудники Управления экономической безопасности петербургского главка МВД провели по делу серию обысков в квартирах и офисах петербургских компаний.

По сведениям "Фонтанки", дело против Лядова связано с подрядами, которые РСМ получал от комитета по молодежной политике мэрии Петербурга. Как уточняет 78.ru, по версии следствия, Лядов попытался присвоить 545 тысяч рублей, которые Смольный выделил на один из проектов организации за 2016 год, но мероприятия в рамках этого проекта так и не были проведены.

С 2015 года, когда в комитете по молодежной политике сменилось руководство, РСМ стал получать от администрации Петербурга крупные субсидии. Самый большой контракт 2017 года, по которому организации выделили 3,2 миллиона рублей, - отправка городских делегаций на прокремлевские форумы молодежи "Территория смыслов" на Клязьме, "Таврида" и "Балтийский Артек".

Известно, что в прошлом Лядов работал в милиции, но попался на взятке в 9 тысяч рублей и был уволен из силовых органов.