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новость Минкультуры предлагает пускать в кино на концерты по паспорту

17.10.2017
Табличка с возрастным ограничением
Табличка с возрастным ограничением
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Пускать зрителей на кинофильмы, концерты и спектакли категории 18+ будут по предъявлении паспорта. Такой законопроект разработало Министерство культуры, сообщает Интерфакс.

"Сейчас существует классификация продукции по возрастным категориям и обязанность маркировать произведенную продукцию в соответствии с этими категориями. Минкультуры предлагает не только закрепить и оставить этот механизм, который носит предупредительный характер, но и ввести некие запреты, например, запретить организаторам театрально-зрелищных мероприятий, концертных мероприятий вообще допускать детей на мероприятия, если эти мероприятия носят категорию 18 +", - заявила директор нормативно-правового департамента Минкультуры Наталья Ромашова на заседании экспертного совета при комитете Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей.

"Предлагается ввести аналогичные нормы, которые были введены в законодательстве об обороте алкогольной и табачной продукции, - отметила представитель Минкультуры. -

"Законопроект мы уже внесли в правительство, сейчас он находится на рассмотрении в администрации президента и скоро будет внесен в Госдуму", - сообщила она.

Возрастная маркировка была введена в действие законом о защите детей от вредной информации. С 1 сентября 2012 года он вступил в силу . Нарушившие правила распространения информационной продукции для детей юридические лица по статье 6.17 КоаП могут быть наказаны штрафом от 20 до 50 тысяч рублей с конфискацией "предмета административного правонарушения", а их деятельность может быть приостановлена на срок до 90 суток.

При этом возрастная маркировка обязательно должна быть размещена на информационной продукции, но носит рекомендательный характер. Так, на практике большинство кинотеатров не возражают, если дети в сопровождении родителей приходят на мероприятия с возрастным ограничением.

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17.10.2017
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Лицемеры по защите детей

Александр Подрабинек, 30.08.2012

Законодатели эксплуатируют детей как капиталисты на ранних стадиях буржуазного строя. Атакуя общество, они выставляют впереди себя детей, защищаясь ими от обвинений в посягательствах на гражданские свободы. Похоже, вскоре мы будем обсуждать законопроект о защите детей от антирелигиозной пропаганды и пагубного влияния оппозиции.
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