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новость Источник: Лидер ХГ Калинин был судим за убийство

25.09.2017
Александр Калинин. Фото с личной ВК-страницы
Александр Калинин. Фото с личной ВК-страницы
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Лидер движения "Христианское государство" Александр Калинин, арестованный по делу о принуждении владельцев кинотеатров не показывать фильм Алексея Учителя "Матильда", был в прошлом судим за убийство,разбой и подделку документов. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника агентства, в 2002 году Норильский горсуд приговорил Калинина к восьми годам колонии. Его признали виновным по части 2 статьи 105 (убийство с отягчающими обстоятельствами), части 3 статьи 162 (разбой с незаконным проникновением в жилище или в крупном размере), статье 327 УК (подделка документов). При этом он получил минимальный возможный срок: статья об убийстве, самая тяжкая среди вменявшихся Калинину, предусматривает как минимальное наказание восемь лет лишения свободы.

23 сентября пресс-служба МВД сообщила, что Калинин стал фигурантом уголовного дела по статье 179 УК (принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения) и был задержан в качестве подозреваемого. Как отметили в МВД, владельцев киносетей пытались заставить отменить показы "Матильды" под угрозой "применения насилия в отношении зрителей киносети и причинения вреда и нанесения ущерба собственникам кинотеатров".

23 сентября Таганский райсуд Москвы арестовал лидера "Христианского государства" дло 22 ноября по делу о давлении на кинотеатры.

20 сентября Калинина задержали по делу о поджоге автомобилей у офиса Константина Добрынина, адвоката Учителя. Одновременно с лилером "Христианского государства" задержали членов организации, брата Калинина Юрия, Александра Баянова, и Дениса Манталуцу. Всем троим предъявили обвинения по части 2 статьи 167 УК (умышленное уничтожение имущества путем поджога из хулиганских побуждений).

На другой день судья Хамовнического райсуда Москвы Диана Мищенко арестовала до 11 ноября Юрия Калинина, Баянова и Манталуцу. На суде Баянов признал вину еще по двум эпизодам. Первый - атака с коктейлями Молотова на киностудию Учителя "Рок" в Петербурге, второй - поджог кинотеатра "Нефть" в Ярославле.

Тогда же источник в правоохранительных органах сообщил Интерфаксу, что лидера "Христианского государства" отпустили под подписку о невыезде. "Александра Калинина опросили в рамках дела о поджогах, его высказывания в адрес фильма "Матильда" и его автора Алексея Учителя переданы на экспертизу", - сказал источник. Отмечалось, что сам Калинин в поджогах непосредственно не участвовал.

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