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новость Учитель: Поклонская поддерживает террористов

04.09.2017
Алексей Учитель и Наталья Поклонская
Алексей Учитель и Наталья Поклонская
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Депутат Госдумы Наталья Поклонская обеспечивает поддержку и прикрытие "террористической организации", заявил создатель фильма "Матильда" режиссер Алексей Учитель в связи с поджогом кинотеатра в Екатеринбурге, сообщает "Медуза".

По словам Учителя, в России под видом религиозной с целью дестабилизации общества формируется террористическая организация. Режиссер считает, что нападки на "Матильду" - лишь повод для этой организации заявить о себе. Какая именно организация имеется в виду, Учитель не уточнил.

По мнению режиссера, деятельность "боевиков" никто не пытается пресечь. "Мы видим и их идеологов, и организаторов, боевиков. Они не скрываются. Мы видим, что они работают не против кино, они работают против российского государства. Пора уже их остановить!" - заключает Учитель.

В понедельник утром 39-летний житель Ирбита Денис Мурашов на своем УАЗе врезался во входные двери киноконцертного зала "Космос", после чего поджег автомобиль и сбежал. Пламя переметнулось с машины на здание киноконцертного зала. Площадь возгорания составила около 30 квадратных метров. Прибывшие пожарные погасили огонь в течение получаса. Пятерых человек, находившихся на втором этаже здания, эвакуировали. Пострадавших не было.

В машине виновника инцидента были найдены три газовых баллона, две 200-литровые бочки с бензином и дрова.

Охранник заведения заявлял, что из машины выбежали двое человек. Однако, как показывает видеозапись инцидента, вторым был прохожий. После того как машина врезалась в здание, он подошел к ней и обратился к водителю с некоей репликой, а когда тот зажег огонь, бросился бежать.

Мурашов был задержан около 11 часов по местному времени, когда обратился за медицинской помощью в связи с серьезными ожогами. Сейчас он находится в больнице.

Как сообщает областной главк СКР, подозреваемый состоит на учете у психиатра.

По информации Znak.com, последние два года Мурашов находился в розыске как пропавший без вести. Последний раз он связывался со своей семьей в июле 2015-го. Между тем на свою страницу в "Одноклассниках" Мурашов последний раз выходил в марте нынешнего года.

Мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман назвал произошедшее терактом. Он также выразил уверенность, что у подозреваемого были сообщники. "200-литровые бочки и три газовых баллона одному не поднять", - пояснил чиновник.

Однако СКР открыл дело по части 2 статьи 167 УК (умышленное повреждение имущества путем поджога), предусматривающей до пяти лет колонии.

Позже Znak.com передал со ссылкой на "близкий следствию источник", что Мурашова уже допросили и он объяснил свой поступок выходом на экраны фильма Алексея Учителя "Матильда". При этом прокат "Матильды" начнется только в октябре и еще не известно, в каких именно кинотеатрах Екатеринбурга будет демонстрироваться фильм.

Допрос Дениса Мурашова:

На ОК-странице Мурашова есть его фотографии во время крещенского купания, а также у Храма-на-Крови, построенного на месте Ипатьевского дома, где в 1918 году были расстреляны Николай II и его семья. Кроме того, издание приводит скриншоты его постов в соцсети. Один пост призывает православных не принимать электронные документы. "Об этом нас предупреждал святой Паисий Святогорец Афонский и многие другие старцы - это отречение от Христа", - поясняет Мурашов. Другой пост гласит: "Если новая власть в Украине разрешит однополые браки - значит, она от дьявола".

Фильм Учителя посвящен роману Николая II с балериной Матильдой Кшесинской. Кампанию против него начала прошлой осенью бывший прокурор аннексированного Крыма Поклонская. Она подала на режиссера целый ряд доносов, в которых заявляла, что "Россия представлена в фильме как страна виселиц, пьянства и блуда", а кроме того, картина оскорбляет "лиц, официально канонизированных", в том числе Николая II. В этой связи Поклонская требовала проверить законность расходования бюджетных средств, выделенных на съемку "Матильды".

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04.09.2017
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