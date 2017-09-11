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Также: Происшествия, Криминал, Кино, Культура, Общество, Политика, Россия, История | Персоны: Константин Добрынин, Наталья Поклонская

новость Автодафе

Скандал с "Матильдой": у офиса Добрынина сожгли две машины
11.09.2017
Сожженный автомобиль. Фото с ФБ-страницы Константина Добрынина
Сожженный автомобиль. Фото с ФБ-страницы Константина Добрынина
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В Москве неизвестные сожгли два автомобиля около офиса коллегии адвокатов Pen&Paper, где работает экс-сенатор Константин Добрынин, представляющий интересы режиссера фильма "Матильда" Алексея Учителя. Об этом Добрынин написал в своем фейсбуке.

Юрист рассказал "Фонтанке", что поджог совершили трое неизвестных в масках. Нападение было совершено около половины шестого утра.

Возле сгоревших автомобилей злоумышленники разбросали листовки "За Матильду гореть".

Добрынин обвиняет в провоцировании поджога депутата Госдумы Наталью Поклонскую, выступающую за запрет "Матильды". "Пока Поклонская рассказывает всем о каких-то исках родственников святого царя и пытается запретить фильм, ее сторонники продолжают кидать коктейли Молотова и жечь", - написал юрист. "В любом случае мы зададим вопросы депутату Госдумы Поклонской", - добавил он.

6 сентября Добрынин написал заявление против Поклонской в связи с травлей Учителя директору ФСБ Александру Бортникову. Адвокат попросил проверить ее на причастность к деятельности организации "Христианское государство - Святая Русь", в январе разославшей по кинотеатрам письма с угрозами в преддверии показа "Матильды".

Это уже третий поджог, предположительно совершенный противниками "Матильды". 4 сентября в Екатеринбурге 39-летний православный фанатик Денис Мурашов на своем УАЗе врезался во входные двери киноконцертного зала "Космос", после чего поджег машину и сбежал. Пламя переметнулось с автомобиля на здание; вход в "Космос" полностью выгорел.

Мурашов вскоре был задержан. Свой поступок он объяснил протестом против выхода "Матильды" на экраны. 6 сентября поджигателя арестовали. По части 2 статьи 167 УК (умышленное повреждение имущества путем поджога) ему грозит до пяти лет колонии.

В ночь на 31 августа в Петербурге двое неизвестных забросали коктейлями Молотова здание киностудии "Лендок", в котором располагается студия Учителя "Рок". Пламя быстро потушили. Полиция завела дело о хулиганстве. СМИ связали инцидент с закрытым показом "Матильды", прошедшим в городе накануне.

Фильм Учителя посвящен роману Николая II с балериной Матильдой Кшесинской. Кампанию против него начала прошлой осенью бывший прокурор аннексированного Крыма Поклонская. Она подала на режиссера целый ряд доносов, в которых заявляла, что "Россия представлена в фильме как страна виселиц, пьянства и блуда", а кроме того, картина оскорбляет "лиц, официально канонизированных", в том числе Николая II. В этой связи Поклонская требовала проверить законность расходования бюджетных средств, выделенных на съемку "Матильды".

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11.09.2017
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