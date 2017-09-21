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новость Дальневосточная, даешь отпор!

Во Владивостоке на автобусах появились баннеры против фильма "Матильда"
21.09.2017
Баннер на автобусе во Владивостоке. Фото: instagram.com/news.vl
Баннер на автобусе во Владивостоке. Фото: instagram.com/news.vl
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Во Владивостоке на маршрутных автобусах появились баннеры, призывающие остановить выход в прокат фильма "Матильда" режиссера Алексея Учителя. Об этом сообщает Интерфакс.

В пресс-службе мэрии Владивостока сообщили, что плакаты размещены на рейсах, которые выполняет коммерческая компания. "Городские власти не вмешиваются в дела бизнеса, и никак не могут регулировать подобные вещи", - сказал представитель мэрии.

В транспортной компании ООО "Каслар", на автобусах которой и были замечены баннеры, агентству сообщили, что рекламные площади выкупило рекламное агентство "НьюТон". В свою очередь, в "НьюТоне" отказались предоставить данные о том, кто или какая организация заключила контракт на изготовление и размещение плакатов, сославшись на коммерческую тайну.

В управлении Федеральной антимонопольной службы по Приморью агентству сообщили, что жалоб по этому поводу в ведомство не поступало. "Обращений по поводу баннеров на автобусах с призывом остановить показ "Матильды" к нам не поступало. Была только жалоба от граждан Москвы на трейлер к фильму, как на содержащий недостоверную информацию. Она сейчас находится на рассмотрении", - отметили в УФАС.

11 сентября во Владивостоке в "Иллюзион парке" прошел первый в России эксклюзивный премьерный показ фильма "Матильда". Зрители раскупили билеты менее, чем за сутки. При этом в торговый центр "Черемушки", где расположен кинотеатр, поступали звонки о минировании.

В среду в рамках уголовного дела о поджоге автомобилей возле офиса Константина Добрынина, адвоката Учителя, был задержан лидер организации "Христианское государство - Святая Русь" Александр Калинин . "Причиной для задержания стали публичные призывы Калинина к совершению противоправных действий, частности Калинин призывал совершать поджоги кинотеатров, где заявлен к просмотру фильм Алексея Учителя "Матильда", - рассказал источник в столичном главке МВД.

Также по этому делу были задержаны двое подозреваемых в участии в поджоге. "Задержанные дают признательные показания. Установлена их причастность к поджогу двух автомашин возле офиса компании, оказывающей юридическую помощь режиссеру фильма "Матильда" Алексею Учителю. Кроме того, задержанные совершили звонок о "минировании" торгового центра "Черемушки" во Владивостоке", - сообщил источник РИА "Новости".

Выступающая против фильма "Матильда" депутат Госдумы Наталья Поклонская заявила, что Калинин задержан по ее депутатскому запросу.

"Насколько я понимаю, Поклонской нужно помолчать и скромно постоять в стороне, - отметил Добрынин. - Потому что обращение в ФСБ по поводу экстремистских высказываний и действий лидера "Христианского государства" писали мы. Также делали это депутат Оксана Пушкина, Ирина Роднина, сенатор Андрей Клишас. Депутат Поклонская заявляет - пусть это будет на ее совести. Поклонской в первую очередь нужно задуматься о том маховике ненависти и раскола, который она смогла раскрутить".

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Илья Мильштейн

Любовь и "Смерть Сталина"

Илья Мильштейн, 20.09.2017

"Если в фильме будет намек на какую-то любовь Иосифа Виссарионовича и Никиты Сергеевича, в западных фильмах такое практикуется, то, наверное, это будет не очень допустимо", - заявил Пожигайло, и это прозвучало диссонансом после всех его мудрых и патриотичных речей. Это опечалило как минимум по двум причинам.
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Поклонский уклон

Виталий Портников, 15.09.2017

"Украинизация" российской политики. Это сказал один из главных шутов путинской пропаганды Владимир Соловьев, одним из первых учуявших небывалое: депутаты Госдумы, призванные как один сплачиваться под знаменем патриотизма и единомыслия, оскорбляют друг друга и спорят. И о чем! О "Матильде"!
Илья Мильштейн. Courtesy photo

Нет дома без огня

Илья Мильштейн, 13.09.2017

Бывшая крымская прокурорша выступает в поход против порнографии и святотатства - власть не реагирует. В каких-то пещерах самозарождаются движения типа "Царский крест", чьи представители обещают взрывать кинотеатры, в которых будут показывать крамольный фильм, - а начальству плевать.
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