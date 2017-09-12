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Акты насилия, связанные с фильмом "Матильда" режиссера Алексея Учителя, не могут исходить от верующих людей. Об этом заявил глава синодального Отдела по взаимоотношениям с обществом и СМИ Владимир Легойда, сообщается на сайте отдела.

"Не только православному христианину, но и любому верующему человеку не придет в голову выражать свое несогласие с чем-либо способом, опасным для жизни и здоровья ни в чем не повинных людей, - отметил Легойда. - Будь то кинотеатр или автомобили в Москве, - все это говорит о духовном или душевном нездоровье".

"Мы осуждали, осуждаем и будем осуждать действия псевдорелигиозных радикалов, какой бы религией они ни прикрывались, потому что подобные действия одинаково чужды мировоззрению любого верующего человека", - подчеркнул представитель РПЦ.

При этом Легойда призвал не уравнивать с подобными эпизодами протесты, которые происходят в правовом поле. "Позиция православной общественности, людей, которые молятся в связи с выходом фильма "Матильда" или направляют обращения в адрес тех, от кого зависит решение о прокате, и акты демонстративного насилия - явления из разных нравственных галактик", - сказал он.

В понедельник в Москве около офиса коллегии адвокатов Pen&Paper, где работает экс-сенатор Константин Добрынин, представляющий интересы Учителя, трое неизвестных сожгли два автомобиля. Возле сгоревших автомобилей злоумышленники разбросали листовки "За Матильду гореть".

Добрынин обвинил в провоцировании поджога депутата Госдумы Наталью Поклонскую, выступающую за запрет "Матильды". "Пока Поклонская рассказывает всем о каких-то исках родственников святого царя и пытается запретить фильм, ее сторонники продолжают кидать коктейли Молотова и жечь, - написал юрист. - В любом случае мы зададим вопросы депутату Госдумы Поклонской".

Это уже третий поджог, предположительно совершенный противниками "Матильды". 4 сентября в Екатеринбурге 39-летний православный фанатик Денис Мурашов на своем УАЗе врезался во входные двери киноконцертного зала "Космос", после чего поджег машину и сбежал. Пламя переметнулось с автомобиля на здание; вход в "Космос" полностью выгорел.

Мурашов вскоре был задержан. Свой поступок он объяснил протестом против выхода "Матильды" на экраны. 6 сентября поджигателя арестовали. По части 2 статьи 167 УК (умышленное повреждение имущества путем поджога) ему грозит до пяти лет колонии.

В ночь на 31 августа в Петербурге двое неизвестных забросали коктейлями Молотова здание киностудии "Лендок", в котором располагается студия Учителя "Рок". Пламя быстро потушили. Полиция завела дело о хулиганстве. СМИ связали инцидент с закрытым показом "Матильды", прошедшим в городе накануне.

Фильм Учителя посвящен роману Николая II с балериной Матильдой Кшесинской. Кампанию против него начала прошлой осенью бывший прокурор аннексированного Крыма Поклонская. Она подала на режиссера целый ряд доносов, в которых заявляла, что "Россия представлена в фильме как страна виселиц, пьянства и блуда", а кроме того, картина оскорбляет "лиц, официально канонизированных", в том числе Николая II. В этой связи Поклонская требовала проверить законность расходования бюджетных средств, выделенных на съемку "Матильды".