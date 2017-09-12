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Объединенная сеть кинотеатров "Синема парк" и "Формула кино" отказалась от показа фильма "Матильда" режиссера Алексея Учителя из-за угроз безопасности. Об этом сообщает RNS со ссылкой на пресс-службу киносети.

"В связи с неправомерными действиями со стороны противников фильма Алексея Учителя "Матильда", произошедшими в последние дни в разных городах России, и участившимися угрозами в адрес кинотеатров руководство Объединенный сети "Синема парк" и "Формула кино" приняло решение отказаться от показа кинокартины. Решение связано исключительно с желанием оградить посетителей киносети от рисков, которые влекут за собой публичные показы фильма", - говорится в сообщении. При этом подчеркивается, что сеть по-прежнему остаются вне вопросов политики и религии, подчеркнули в компании.

"Отказ от показов фильма "Матильда" в наших кинотеатрах - это вынужденное решение. Возникший на фоне последних событий резонанс вокруг кинокартины, возможно, поднял ее коммерческий потенциал, но безопасность наших зрителей для нас остается в приоритете. Как самая большая с точки зрения количества кинотеатров и географии сеть мы просто не можем подвергать опасности наших многочисленных посетителей", - заявил глава сети Роман Линин, слова которого переданы в сообщении пресс-службы.

Объединенная сеть "Синема парк" и "Формула кино" - одна крупнейшая сетей кинотеатров в стране. В состав объединенной сети входит 75 кинотеатров в 28 городах России. На данный момент в активе кинооператора 624 зала, то есть практически каждый седьмой зал в России.

Между тем глава синодального Отдела по взаимоотношениям с обществом и СМИ Владимир Легойда заявил, что акты насилия, связанные с фильмом "Матильда" режиссера Алексея Учителя, не могут исходить от верующих людей. Об этом сообщается на сайте отдела.

"Не только православному христианину, но и любому верующему человеку не придет в голову выражать свое несогласие с чем-либо способом, опасным для жизни и здоровья ни в чем не повинных людей, - отметил Легойда. - Будь то кинотеатр или автомобили в Москве, - все это говорит о духовном или душевном нездоровье".

"Мы осуждали, осуждаем и будем осуждать действия псевдорелигиозных радикалов, какой бы религией они ни прикрывались, потому что подобные действия одинаково чужды мировоззрению любого верующего человека", - подчеркнул представитель РПЦ.

При этом Легойда призвал не уравнивать с подобными эпизодами протесты, которые происходят в правовом поле. "Позиция православной общественности, людей, которые молятся в связи с выходом фильма "Матильда" или направляют обращения в адрес тех, от кого зависит решение о прокате, и акты демонстративного насилия - явления из разных нравственных галактик", - сказал он.

В понедельник в Москве около офиса коллегии адвокатов Pen&Paper, где работает экс-сенатор Константин Добрынин, представляющий интересы Учителя, трое неизвестных сожгли два автомобиля. Возле сгоревших автомобилей злоумышленники разбросали листовки "За Матильду гореть".

Добрынин обвинил в провоцировании поджога депутата Госдумы Наталью Поклонскую, выступающую за запрет "Матильды". "Пока Поклонская рассказывает всем о каких-то исках родственников святого царя и пытается запретить фильм, ее сторонники продолжают кидать коктейли Молотова и жечь, - написал юрист. - В любом случае мы зададим вопросы депутату Госдумы Поклонской".

Это уже третий поджог, предположительно совершенный противниками "Матильды". 4 сентября в Екатеринбурге 39-летний православный фанатик Денис Мурашов на своем УАЗе врезался во входные двери киноконцертного зала "Космос", после чего поджег машину и сбежал. Пламя переметнулось с автомобиля на здание; вход в "Космос" полностью выгорел.

Мурашов вскоре был задержан. Свой поступок он объяснил протестом против выхода "Матильды" на экраны. 6 сентября поджигателя арестовали. По части 2 статьи 167 УК (умышленное повреждение имущества путем поджога) ему грозит до пяти лет колонии.

В ночь на 31 августа в Петербурге двое неизвестных забросали коктейлями Молотова здание киностудии "Лендок", в котором располагается студия Учителя "Рок". Пламя быстро потушили. Полиция завела дело о хулиганстве. СМИ связали инцидент с закрытым показом "Матильды", прошедшим в городе накануне.

Фильм Учителя посвящен роману Николая II с балериной Матильдой Кшесинской. Кампанию против него начала прошлой осенью бывший прокурор аннексированного Крыма Поклонская. Она подала на режиссера целый ряд доносов, в которых заявляла, что "Россия представлена в фильме как страна виселиц, пьянства и блуда", а кроме того, картина оскорбляет "лиц, официально канонизированных", в том числе Николая II. В этой связи Поклонская требовала проверить законность расходования бюджетных средств, выделенных на съемку "Матильды".