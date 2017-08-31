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новость Здание "Лендока", где находится студия Учителя, забросали коктейлями Молотова

31.08.2017
Окно киностудии "Лендок", разбитое коктейлем Молотова. Фото: fontanka.ru
Окно киностудии "Лендок", разбитое коктейлем Молотова. Фото: fontanka.ru
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В Петербурге двое злоумышленников забросали коктейлями Молотова здание киностудии "Лендок", в котором расположена студия режиссера Алексея Учителя "Рок". Об этом сообщает Фонтанка.Ру.

Инцидент произошел около 3:30 утра. Бутылок с горючей смесью было две или три. Одна из них разбила окно первого этажа и застряла между рамами. Кроме того, в двух местах стена оказалась подкопчена.

От бутылки, попавшей в окно, загорелся подоконник. Прибывший пожарный расчет потушил пламя за 12 минут.

В "Лендоке" изданию заметили, что нападение лишь чудом не привело к большому пожару. Бутылка попала окно деревянного зала, в котором записывается звук для фильмов; окно заложено кирпичами для звукоизоляции. Если бы огонь распространился по залу, обстановка старинного особняка полностью выгорела бы за считаные минуты.

При этом студия Учителя расположена в другом крыле здания.

"Лендок" обратился в прокуратуру. Между тем полиция начала проверку на предмет присутствия в действиях нападавших состава статьи 214 УК (вандализм).

Как предполагается, атаку совершили противники фильма Учителя "Матильда". Накануне в Петербурге прошел закрытый показ ленты, а в четверг исполняется 145 лет со дня рождения ее героини - танцовщицы Матильды Кшесинской.

12 августа напротив "Лендока" неизвестные вывесили баннер с надписью "За веру, царя и отечество! Учитель, руки прочь от русского царя".

В конце января некая организация "Христианское государство - Святая Русь" разослала в кинотеатры письма с угрозами. "Если выйдет фильм "Матильда", кинотеатры будут гореть, может, даже пострадают люди, - говорилось в обращениях. - Официально уведомляем: любой баннер, афиша, листовка с информацией о прокате фильма будет рассмотрена как желание унизить святых православной церкви и провокация к "русскому майдану".

В середине апреля стало известно, что прокуратура Москвы заявила о наличии в этом письме состава части 1 статьи 179 УК (принуждение к отказу совершения сделки под угрозой применения насилия, уничтожения или повреждения чужого имущества).

По состоянию на 31 августа текст письма, так же как и весь сайт, на котором помещено обращение, недоступны.

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31.08.2017
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