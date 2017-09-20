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Лидер организации "Христианское государство - Святая Русь" Александр Калинин задержан в рамках уголовного дела о поджоге автомобилей возле офиса Константина Добрынина, адвоката режиссера фильма "Матильда" Алексея Учителя. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник в столичном главке.

"Причиной для задержания стали публичные призывы Калинина к совершению противоправных действий, частности Калинин призывал совершать поджоги кинотеатров, где заявлен к просмотру фильм Алексея Учителя "Матильда", - рассказал источник.

По делу проводятся оперативные следственные мероприятия. В ходе обыска у Калиниина изъяли компьютер, а также электронные и аналоговые носители информации.

"По подозрению в поджоге задержаны три человека - один в Москве, двое в Липецкой области", - сказал сообщил "Интерфаксу" источник в правоохранительных органах. По его словам, в организации этого преступления подозревается уроженец Приднестровья. Его имя источник не назвал.

11 сентября в Москве около офиса коллегии адвокатов Pen&Paper, где работает экс-сенатор Добрынин, представляющий интересы Учителя, трое неизвестных сожгли два автомобиля. Возле сгоревших автомобилей злоумышленники разбросали листовки "За Матильду гореть".

Добрынин обвинил в провоцировании поджога депутата Госдумы Наталью Поклонскую, выступающую за запрет "Матильды". "Пока Поклонская рассказывает всем о каких-то исках родственников святого царя и пытается запретить фильм, ее сторонники продолжают кидать коктейли Молотова и жечь, - написал юрист. - В любом случае мы зададим вопросы депутату Госдумы Поклонской".

Это был уже третий поджог, предположительно совершенный противниками "Матильды". 4 сентября в Екатеринбурге 39-летний православный фанатик Денис Мурашов на своем УАЗе врезался во входные двери киноконцертного зала "Космос", после чего поджег машину и сбежал. Пламя переметнулось с автомобиля на здание; вход в "Космос" полностью выгорел. Мурашов вскоре был задержан. Свой поступок он объяснил протестом против выхода "Матильды" на экраны. 6 сентября поджигателя арестовали. По части 2 статьи 167 УК (умышленное повреждение имущества путем поджога) ему грозит до пяти лет колонии.

В ночь на 31 августа в Петербурге двое неизвестных забросали коктейлями Молотова здание киностудии "Лендок", в котором располагается студия Учителя "Рок". Пламя быстро потушили. Полиция завела дело о хулиганстве. СМИ связали инцидент с закрытым показом "Матильды", прошедшим в городе накануне.

Фильм Учителя посвящен роману Николая II с балериной Матильдой Кшесинской. Кампанию против него начала прошлой осенью бывший прокурор аннексированного Крыма Поклонская. Она подала на режиссера целый ряд доносов, в которых заявляла, что "Россия представлена в фильме как страна виселиц, пьянства и блуда", а кроме того, картина оскорбляет "лиц, официально канонизированных", в том числе Николая II. В этой связи Поклонская требовала проверить законность расходования бюджетных средств, выделенных на съемку "Матильды".