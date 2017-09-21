О проекте
Нас блокируют. Что делать?

Зарегистрироваться | Войти через:

Дело 12 июня | Дело 26 марта | Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Украина
Читайте нас:
Доступные в России зеркала Граней: https://grani-ru-org.appspot.com/Society/Law/m.264159.html | http://mirror715.graniru.info/Society/Law/m.264159.html
Также: Право, Полиция, Криминал, Ксенофобия, Религия, Кино, Общество, Происшествия, Культура

новость Активист "Христианского государства" Баянов арестован до 11 ноября

21.09.2017
Александр Баянов. Фото: zona.media
Александр Баянов. Фото: zona.media
Реклама

Судья Хамовнического райсуда Москвы Диана Мищенко арестовала активиста "Христианского государства - Святой Руси" Александра Баянова на срок до 11 ноября по делу о поджогах. Об этом сообщает "Медиазона".

Баянову предъявлено обвинение по части 2 статьи 167 УК (умышленное уничтожение имущества путем поджога из хулиганских побуждений), предусматривающей до пяти лет колонии. По информации РИА "Новости", он признал вину по двум эпизодам. Первый - атака с коктейлями Молотова на киностудию Алексея Учителя "Рок" в Петербурге, второй - поджог кинотеатра "Нефть" в Ярославле.

Обвиняемый прописан в городе Грязи Липецкой области, безработный. Как передает Интерфакс, существовал на средства лидера "Христианского государства" Александра Калинина.

Далее Мищенко открыла заседание о выборе меры пресечения другому фигуранту дела - Юрию Калинину, брату лидера ХГ. Его следователь также просит отправить в СИЗО до 11 ноября.

Всего в деле четыре фигуранта: братья Калинины, Баянов и Денис Манталуца. Они были задержаны накануне в Москве и Липецке по подозрению в поджоге машин у петербургского офиса Константина Добрынина, адвоката режиссера Учителя. Обвинение по части 2 статьи 167 предъявили троим - всем, кроме лидера ХГ.

В четверг появилась информация о том, что Александра Калинина освободили из полиции. Однако МВД это опровергло.

Оставить комментарий Обсудить
21.09.2017
новость Новости по теме
21.09.2017 В МВД отрицают освобождение лидера "Христианского государства" Калинина →
21.09.2017 Лидера "Христианского государства" Калинина отпустили после опроса →
20.09.2017 Лидер "Христианского государства" задержан по делу о поджоге →
04.09.2017 В Екатеринбурге водитель УАЗа врезался в кинотеатр, после чего поджег машину →
Фото и Видео
31528
Play own
Нельзя валить кремлевскую крысу
30879
Play own
"Дело АВН": приговор за идею референдума
30878
Play own
Первый экстремист Балакова
30946
Play own
"Дело 26 марта": Борисову продлили арест
Реклама
Выбор читателей
новость Гибель МН-17: JIT не отступит
Боевик ДНР с игрушкой погибшего пассажира Boeing-777. Фото: news.pn
новость Противопоказания к Москальковой
Татьяна Москалькова с родственницами убитых кадыровцев. Фото: @moskalkova.official
в блоге План Шахназарова
383
новость ВВС: Собчак пойдет на выборы
Ксения Собчак. Фото с личной страницы
новость Последнее слово Умерова
Ильми Умеров после слушаний 20.09.2017. Кадр видео Айше Умеровой
статья Черные идут
РЕКЛАМА
статья Любовь и "Смерть Сталина"
Илья Мильштейн
новость Лидер Литвы повергла русских в бегство
Даля Грибаускайте. Фото: president.lt
новость Ролик об агенте Путине
Морган Фримен в ролике Комитета расследования действий России
в блоге Преемник Киже
383
новость Подробности инцидента на "Лужском"
Вертолет Ка-52. Фото: oboronprom.ru
новость Генштаб: Исламистов натравили США
Боевики "Джабхат фатах эш-Шам". Источник: hate-speech.org
новость Украина: взрыв у паломников хасидов
Место взрыва в Умани. Фото: npu.gov.ua
новость Баннеры против "Матильды"
Баннер на автобусе во Владивостоке. Фото: instagram.com/news.vl
новость ЦБ санирует Бинбанк
Отделение Бинбанка. Фото: binbank.ru
новость Запрет беби-боксов отклонен
Елена Мизулина. Фото: elenamizulina.ru
статья Поклонский уклон
Виталий Портников. Courtesy photo
новость В Москве задержаны мигранты
Протест мигрантов у ТЦ "Москва". Кадр "Дождя"
новость ФСБ против Google Global Cache
Сервер. Фото: google.com
статья Солидарность во Львове: ВИДЕО
Марш солидарности во Львове. Кадр "Граней"