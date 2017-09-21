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Судья Хамовнического райсуда Москвы Диана Мищенко арестовала активиста "Христианского государства - Святой Руси" Александра Баянова на срок до 11 ноября по делу о поджогах. Об этом сообщает "Медиазона".

Баянову предъявлено обвинение по части 2 статьи 167 УК (умышленное уничтожение имущества путем поджога из хулиганских побуждений), предусматривающей до пяти лет колонии. По информации РИА "Новости", он признал вину по двум эпизодам. Первый - атака с коктейлями Молотова на киностудию Алексея Учителя "Рок" в Петербурге, второй - поджог кинотеатра "Нефть" в Ярославле.

Обвиняемый прописан в городе Грязи Липецкой области, безработный. Как передает Интерфакс, существовал на средства лидера "Христианского государства" Александра Калинина.

Далее Мищенко открыла заседание о выборе меры пресечения другому фигуранту дела - Юрию Калинину, брату лидера ХГ. Его следователь также просит отправить в СИЗО до 11 ноября.

Всего в деле четыре фигуранта: братья Калинины, Баянов и Денис Манталуца. Они были задержаны накануне в Москве и Липецке по подозрению в поджоге машин у петербургского офиса Константина Добрынина, адвоката режиссера Учителя. Обвинение по части 2 статьи 167 предъявили троим - всем, кроме лидера ХГ.

В четверг появилась информация о том, что Александра Калинина освободили из полиции. Однако МВД это опровергло.