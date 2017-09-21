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Задержанного накануне лидера движения "Христианское государство - Святая Русь" Александра Калинина отпустили после опроса по делу о поджоге автомобилей у офиса Константина Добрынина, адвоката режиссера Алексея Учителя. Об этом сообщает Интерфакс.

"Александра Калинина опросили в рамках дела о поджогах, его высказывания в адрес фильма "Матильда" и его автора Алексея Учителя переданы на экспертизу", - сказал источник в правоохранительных органах. Дожидаться результатов исследования Калинин будет на свободе.

Троим задержанным по подозрению в поджоге автомобилей у московского офиса адвоката Добрынина, в том числе брату Калинина, предъявлено обвинение. "Вчера Юрию Калинину, Александру Баянову и Денису Манталуце предъявлено обвинение по части 2 статьи 167 УК (умышленное уничтожение имущества путем поджога из хулиганских побуждений)", - сказал другой источник агентства. Он отметил, что вина задержанных подтверждается, в частности, изъятыми при обысках канистрами с остатками бензиновой смеси и записками "За Матильду гореть".

В среду в Липецке по делу о поджоге Калинина задержали. "Причиной для задержания стали публичные призывы Калинина к совершению противоправных действий. В частности Калинин призывал совершать поджоги кинотеатров, где заявлен к просмотру фильм Алексея Учителя "Матильда", - рассказал источник в столичном главке МВД.

Также по этому делу были задержаны другие подозреваемые в участии в поджоге. "Задержанные дают признательные показания. Установлена их причастность к поджогу двух автомашин возле офиса компании, оказывающей юридическую помощь режиссеру фильма "Матильда" Алексею Учителю. Кроме того, задержанные совершили звонок о "минировании" торгового центра "Черемушки" во Владивостоке", - сообщил источник РИА "Новости".

Выступающая против фильма "Матильда" депутат Госдумы Наталья Поклонская заявила, что Калинин задержан по ее депутатскому запросу.

"Насколько я понимаю, Поклонской нужно помолчать и скромно постоять в стороне, - отметил Добрынин. - Потому что обращение в ФСБ по поводу экстремистских высказываний и действий лидера "Христианского государства" писали мы. Также делали это депутат Оксана Пушкина, Ирина Роднина, сенатор Андрей Клишас. Депутат Поклонская заявляет - пусть это будет на ее совести. Поклонской в первую очередь нужно задуматься о том маховике ненависти и раскола, который она смогла раскрутить".

11 сентября в Москве около офиса коллегии адвокатов Pen&Paper, где работает экс-сенатор Добрынин, представляющий интересы Учителя, трое неизвестных сожгли два автомобиля. Возле сгоревших автомобилей злоумышленники разбросали листовки "За Матильду гореть".