О проекте
Нас блокируют. Что делать?

Зарегистрироваться | Войти через:

Дело 12 июня | Дело 26 марта | Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Украина
Читайте нас:
Доступные в России зеркала Граней: https://grani-ru-org.appspot.com/Society/Law/m.264151.html | http://mirror715.graniru.info/Society/Law/m.264151.html
Также: Право, Криминал, Кино, Религия, Ксенофобия, Общество, Происшествия, Культура

новость Отпущен на поводок

Лидера "Христианского государства" Калинина отпустили после опроса
21.09.2017
Александр Калинин. Фото с личной ВК-страницы
Александр Калинин. Фото с личной ВК-страницы
Реклама

Задержанного накануне лидера движения "Христианское государство - Святая Русь" Александра Калинина отпустили после опроса по делу о поджоге автомобилей у офиса Константина Добрынина, адвоката режиссера Алексея Учителя. Об этом сообщает Интерфакс.

"Александра Калинина опросили в рамках дела о поджогах, его высказывания в адрес фильма "Матильда" и его автора Алексея Учителя переданы на экспертизу", - сказал источник в правоохранительных органах. Дожидаться результатов исследования Калинин будет на свободе.

Троим задержанным по подозрению в поджоге автомобилей у московского офиса адвоката Добрынина, в том числе брату Калинина, предъявлено обвинение. "Вчера Юрию Калинину, Александру Баянову и Денису Манталуце предъявлено обвинение по части 2 статьи 167 УК (умышленное уничтожение имущества путем поджога из хулиганских побуждений)", - сказал другой источник агентства. Он отметил, что вина задержанных подтверждается, в частности, изъятыми при обысках канистрами с остатками бензиновой смеси и записками "За Матильду гореть".

В среду в Липецке по делу о поджоге Калинина задержали. "Причиной для задержания стали публичные призывы Калинина к совершению противоправных действий. В частности Калинин призывал совершать поджоги кинотеатров, где заявлен к просмотру фильм Алексея Учителя "Матильда", - рассказал источник в столичном главке МВД.

Также по этому делу были задержаны другие подозреваемые в участии в поджоге. "Задержанные дают признательные показания. Установлена их причастность к поджогу двух автомашин возле офиса компании, оказывающей юридическую помощь режиссеру фильма "Матильда" Алексею Учителю. Кроме того, задержанные совершили звонок о "минировании" торгового центра "Черемушки" во Владивостоке", - сообщил источник РИА "Новости".

Выступающая против фильма "Матильда" депутат Госдумы Наталья Поклонская заявила, что Калинин задержан по ее депутатскому запросу.

"Насколько я понимаю, Поклонской нужно помолчать и скромно постоять в стороне, - отметил Добрынин. - Потому что обращение в ФСБ по поводу экстремистских высказываний и действий лидера "Христианского государства" писали мы. Также делали это депутат Оксана Пушкина, Ирина Роднина, сенатор Андрей Клишас. Депутат Поклонская заявляет - пусть это будет на ее совести. Поклонской в первую очередь нужно задуматься о том маховике ненависти и раскола, который она смогла раскрутить".

11 сентября в Москве около офиса коллегии адвокатов Pen&Paper, где работает экс-сенатор Добрынин, представляющий интересы Учителя, трое неизвестных сожгли два автомобиля. Возле сгоревших автомобилей злоумышленники разбросали листовки "За Матильду гореть".

Оставить комментарий Обсудить
21.09.2017
в блоге Блоги
383
Пара фраз 14.09.2017
в блоге Защита от народного гнева
59
Александр Скобов 14.09.2017
в блоге Битва с мертвецами
статья Статьи по теме
Илья Мильштейн

Любовь и "Смерть Сталина"

Илья Мильштейн, 20.09.2017

"Если в фильме будет намек на какую-то любовь Иосифа Виссарионовича и Никиты Сергеевича, в западных фильмах такое практикуется, то, наверное, это будет не очень допустимо", - заявил Пожигайло, и это прозвучало диссонансом после всех его мудрых и патриотичных речей. Это опечалило как минимум по двум причинам.
Виталий Портников. Courtesy photo

Поклонский уклон

Виталий Портников, 15.09.2017

"Украинизация" российской политики. Это сказал один из главных шутов путинской пропаганды Владимир Соловьев, одним из первых учуявших небывалое: депутаты Госдумы, призванные как один сплачиваться под знаменем патриотизма и единомыслия, оскорбляют друг друга и спорят. И о чем! О "Матильде"!
Илья Мильштейн. Courtesy photo

Нет дома без огня

Илья Мильштейн, 13.09.2017

Бывшая крымская прокурорша выступает в поход против порнографии и святотатства - власть не реагирует. В каких-то пещерах самозарождаются движения типа "Царский крест", чьи представители обещают взрывать кинотеатры, в которых будут показывать крамольный фильм, - а начальству плевать.
новость Новости по теме
20.09.2017 Лидер "Христианского государства" задержан по делу о поджоге →
14.09.2017 Говорухин назвал "кликушами и мракобесами" противников фильма "Матильда" →
13.09.2017 Мединский возмущен "умышленно нагнетаемой истерией" вокруг "Матильды" →
12.09.2017 Полиция: Крестный ход в Петербурге собрал около 100 тысяч участников →
12.09.2017 Крупнейшая российская киносеть отказалась от показа "Матильды" →
12.09.2017 В РПЦ осудили связанные с фильмом "Матильда" акты насилия →
11.09.2017 Скандал с "Матильдой": у офиса Добрынина сожгли две машины →
06.09.2017 Бывший сенатор Добрынин послал Бортникову заявление на Поклонскую →
04.09.2017 Учитель: Поклонская поддерживает террористов →
04.09.2017 В Екатеринбурге водитель УАЗа врезался в кинотеатр, после чего поджег машину →
31.08.2017 Здание "Лендока", где находится студия Учителя, забросали коктейлями Молотова →
Фото и Видео
31528
Play own
Нельзя валить кремлевскую крысу
30879
Play own
"Дело АВН": приговор за идею референдума
30878
Play own
Первый экстремист Балакова
30946
Play own
"Дело 26 марта": Борисову продлили арест
Реклама
Выбор читателей
новость Гибель МН-17: JIT не отступит
Боевик ДНР с игрушкой погибшего пассажира Boeing-777. Фото: news.pn
новость Баннеры против "Матильды"
Баннер на автобусе во Владивостоке. Фото: instagram.com/news.vl
новость ЦБ санирует Бинбанк
Отделение Бинбанка. Фото: binbank.ru
новость Лидер Литвы повергла русских в бегство
Даля Грибаускайте. Фото: president.lt
статья Черные идут
РЕКЛАМА
новость Ролик об агенте Путине
Морган Фримен в ролике Комитета расследования действий России
новость В Москве задержаны мигранты
Протест мигрантов у ТЦ "Москва". Кадр "Дождя"
в блоге Преемник Киже
383
новость Генштаб: Исламистов натравили США
Боевики "Джабхат фатах эш-Шам". Источник: hate-speech.org
новость Подробности инцидента на "Лужском"
Вертолет Ка-52. Фото: oboronprom.ru
статья Солидарность во Львове: ВИДЕО
Марш солидарности во Львове. Кадр "Граней"
новость ФСБ против Google Global Cache
Сервер. Фото: google.com
в блоге Будь смелей, бизнесмен!
383
новость Последнее слово Умерова
Ильми Умеров после слушаний 20.09.2017. Кадр видео Айше Умеровой
новость Случайные жертвы учений
Инцидент на полигоне "Лужский". Кадр видеозаписи
новость Беслан: решение ЕСПЧ в силе
Акция матерей Беслана, 01.09.2016. Фото Елены Костюченко
в блоге Где ты, наследник?
383
статья Ким Чен Ын и смерть
Илья Мильштейн. Courtesy photo
новость За кого проголосуют россияне
Выборы. Кадр Первого канала
новость Дела о похищениях в Чечне
Татьяна Москалькова. Фото: ombudsmanrf.org