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Крестный ход, состоявшийся в Петербурге в день перенесения мощей Александра Невского, собрал около 100 тысяч участников. Об этом сообщает "Интерфакс - Северо-Запад" со ссылкой на региональное УМВД.

Для проведения крестного хода Невский проспект и многие соседние улицы были перекрыты. В городе образовались огромные пробки.

Как передает Фонтанка.Ру, в мероприятии участвовали депутат Госдумы единорос Игорь Дивинский, вице-губернаторы Петербурга Константин Серов, Игорь Албин и Николай Бондаренко, члены городского заксобрания во главе со спикером Вячеславом Макаровым. В первом ряду шел депутат Госдумы от "Единой России" Виталий Милонов в золотом стихаре.

Среди других участников крестного хода были члены черносотенных движений, в том числе "Сорока сороков". Казаки и члены "Имперского легиона" несли растяжки против фильма Алексея Учителя "Матильда".

Кроме того, значительную часть участников образовали студенты и бюджетники. Уже за неделю до мероприятия, отмечает Фонтанка.Ру, горожане стали сообщать в редакцию о повсеместной агитации за участие в нем. Агитация вывешивалась в вузах, школах и поликлиниках.

Студентка университета путей сообщения рассказала изданию, что утром во вторник проректор обязал всех отправиться на крестный ход, угрожая в противном случае поставить прогул занятия. "Как назло, еще и отмечают только в конце хода", - пожаловалась собеседница издания. Принуждали к участию и студентов Военмеха.

Начальник отдела образования Выборгского района Петербурга разослал в подведомственные школы требования отправить на крестный ход как минимум по три сотрудника.