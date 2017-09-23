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новость В принудительном порядке

Против лидера "Христианского государства" возбудили новое дело
23.09.2017
Александр Калинин. Фото с личной ВК-страницы
Александр Калинин. Фото с личной ВК-страницы
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Лидер движения "Христианское государство - Святая Русь" Александр Калинин стал фигурантом уголовного дела о принуждении кинопрокатчиков к отказу от демонстрации фильма Алексея Учителя "Матильда". Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Дело возбуждено по статье 179 УК (принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения). Как отмечают в МВД, владельцев киносетей пытались заставить отменить показы "Матильды" под угрозой "применения насилия в отношении зрителей киносети и причинения вреда и нанесения ущерба собственникам кинотеатров".

"По подозрению в совершении указанного преступления в порядке статьи 91 УПК задержан руководитель одной из общественных организаций", - говорится в сообщении. Официальный представитель МВД Ирина Волк подтвердила Интерфаксу, что речь идет о Калинине.

В среду Калинина задержали по делу о поджоге автомобилей у офиса Константина Добрынина, адвоката Учителя. Одновременно с лилером "Христианского государства" задержали членов организации, брата Калинина Юрия, Александра Баянова, и Дениса Манталуцу. Всем троим предъявили обвинения по части 2 статьи 167 УК (умышленное уничтожение имущества путем поджога из хулиганских побуждений).

В четверг судья Хамовнического райсуда Москвы Диана Мищенко арестовала до 11 ноября Юрия Калинина, Баянова и Манталуцу. На суде Баянов признал вину еще по двум эпизодам. Первый - атака с коктейлями Молотова на киностудию Учителя "Рок" в Петербурге, второй - поджог кинотеатра "Нефть" в Ярославле.

В четверг источник в правоохранительных органах сообщил Интерфаксу, что лидера "Христианского государства" отпустили под подписку о невыезде. "Александра Калинина опросили в рамках дела о поджогах, его высказывания в адрес фильма "Матильда" и его автора Алексея Учителя переданы на экспертизу", - сказал источник. Отмечалось, что сам Калинин в поджогах непосредственно не участвовал.

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Комментарии 5 комментариев | Оставить комментарий Обсудить
23.09.2017
в блоге Блоги
383
Пара фраз 14.09.2017
в блоге Защита от народного гнева
59
Александр Скобов 14.09.2017
в блоге Битва с мертвецами
383
Пара фраз 19.09.2017
в блоге Будь смелей, бизнесмен!
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Илья Мильштейн

Любовь и "Смерть Сталина"

Илья Мильштейн, 20.09.2017

"Если в фильме будет намек на какую-то любовь Иосифа Виссарионовича и Никиты Сергеевича, в западных фильмах такое практикуется, то, наверное, это будет не очень допустимо", - заявил Пожигайло, и это прозвучало диссонансом после всех его мудрых и патриотичных речей. Это опечалило как минимум по двум причинам.
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Поклонский уклон

Виталий Портников, 15.09.2017

"Украинизация" российской политики. Это сказал один из главных шутов путинской пропаганды Владимир Соловьев, одним из первых учуявших небывалое: депутаты Госдумы, призванные как один сплачиваться под знаменем патриотизма и единомыслия, оскорбляют друг друга и спорят. И о чем! О "Матильде"!
Илья Мильштейн. Courtesy photo

Нет дома без огня

Илья Мильштейн, 13.09.2017

Бывшая крымская прокурорша выступает в поход против порнографии и святотатства - власть не реагирует. В каких-то пещерах самозарождаются движения типа "Царский крест", чьи представители обещают взрывать кинотеатры, в которых будут показывать крамольный фильм, - а начальству плевать.
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