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Лидер движения "Христианское государство - Святая Русь" Александр Калинин стал фигурантом уголовного дела о принуждении кинопрокатчиков к отказу от демонстрации фильма Алексея Учителя "Матильда". Об этом сообщает пресс-служба МВД.
Дело возбуждено по статье 179 УК (принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения). Как отмечают в МВД, владельцев киносетей пытались заставить отменить показы "Матильды" под угрозой "применения насилия в отношении зрителей киносети и причинения вреда и нанесения ущерба собственникам кинотеатров".
"По подозрению в совершении указанного преступления в порядке статьи 91 УПК задержан руководитель одной из общественных организаций", - говорится в сообщении. Официальный представитель МВД Ирина Волк подтвердила Интерфаксу, что речь идет о Калинине.
В среду Калинина задержали по делу о поджоге автомобилей у офиса Константина Добрынина, адвоката Учителя. Одновременно с лилером "Христианского государства" задержали членов организации, брата Калинина Юрия, Александра Баянова, и Дениса Манталуцу. Всем троим предъявили обвинения по части 2 статьи 167 УК (умышленное уничтожение имущества путем поджога из хулиганских побуждений).
В четверг судья Хамовнического райсуда Москвы Диана Мищенко арестовала до 11 ноября Юрия Калинина, Баянова и Манталуцу. На суде Баянов признал вину еще по двум эпизодам. Первый - атака с коктейлями Молотова на киностудию Учителя "Рок" в Петербурге, второй - поджог кинотеатра "Нефть" в Ярославле.
В четверг источник в правоохранительных органах сообщил Интерфаксу, что лидера "Христианского государства" отпустили под подписку о невыезде. "Александра Калинина опросили в рамках дела о поджогах, его высказывания в адрес фильма "Матильда" и его автора Алексея Учителя переданы на экспертизу", - сказал источник. Отмечалось, что сам Калинин в поджогах непосредственно не участвовал.
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