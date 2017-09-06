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новость Бывший сенатор Добрынин послал Бортникову донос на Поклонскую

06.09.2017
Наталья Поклонская на акции "Бессмертный полк". Фото: likorg.ru
Наталья Поклонская на акции "Бессмертный полк". Фото: likorg.ru
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Бывший член Совфеда Константин Добрынин, ныне работающий адвокатом и представляющий интересы кинорежиссера Алексея Учителя, послал директору ФСБ Александру Бортникову донос на депутата Госдумы единороску Наталью Поклонскую в связи с травлей своего клиента. Об этом сообщает ТАСС.

Добрынин просит провести проверку на предмет причастности Поклонской к деятельности организации "Христианское государство - Святая Русь", которая в конце января разослала в кинотеатры письма с угрозами, предостерегая от демонстрации фильма Учителя "Матильда". Самих членов этой организации адвокат требует привлечь к уголовной ответственности.

Всего, по словам Добрынина, угрозы поджогов получили свыше 100 кинотеатров и других кинопрокатных компаний.

В ночь на 31 августа в Петербурге двое неизвестных забросали коктейлями Молотова здание киностудии "Лендок", в котором располагается студия Учителя "Рок". Пламя быстро потушили. Полиция завела дело о хулиганстве. СМИ связали инцидент с закрытым показом "Матильды", прошедшим в городе накануне.

Ранним утром 4 сентября в Екатеринбурге 39-летний православный фанатик Денис Мурашов на своем УАЗе врезался во входные двери киноконцертного зала "Космос", после чего поджег машину и сбежал. Пламя переметнулось с автомобиля на здание; вход в "Космос" полностью выгорел.

Мурашов вскоре был задержан. Свой поступок он объяснил протестом против выхода "Матильды" на экраны. В среду, передает Интерфакс, поджигателя арестовали. По части 2 статьи 167 УК (умышленное повреждение имущества путем поджога) ему грозит до пяти лет колонии.

В понедельник, после инцидента в Екатеринбурге, Учитель обвинил Поклонскую - инициатора кампании против "Матильды" - в поддержке и прикрытии "террористической организации".

Между тем руководство "Христианского государства - Святой Руси" в заявлении, опубликованном на сайте организации, отмежевалось от атак в Петербурге и Екатеринбурге, так же как и от совершенного 25 августа поджога кинозала "Мельница" в Брянске. "Мы неоднократно оглашали в прессе свою позицию о том, что не намерены совершать никаких противоправных действий", - заметили черносотенцы.

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06.09.2017
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