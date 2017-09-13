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Министр культуры Владимир Мединский возмущен "умышленно нагнетаемой истерией" вокруг фильма Алексея Учителя "Матильда". Об этом глава ведомства написал в твиттере.

"Возмущает, конечно, не "отказ кинотеатров" (показывать картину. - Ред.), - отметил Мединский. - Возмущает ситуация умышленно нагнетаемой истерии вокруг в принципе обычного художественного фильма".

При этом министр выразил недовольство публикацией Интерфакса "Отказ "Формулы кино" показывать "Матильду" переполнил чашу терпения Мединского", вышедшей во вторник вечером. "Такая работа у некоторых журналистов: самим придумать тезис и заявить его от чужого имени. Даже дать в заголовок. А потом даже самые респектабельные СМИ, не перепроверяя, цитируют "первоисточник-фантазер", - написал Мединский.

Министр также осудил депутата Госдумы Наталью Поклонскую, развязавшую кампанию за запрет фильма. "Не знаю, какими соображениями руководствуется уважаемая г-жа Поклонская, затевая и поддерживая этот гвалт. Может, и от чистого сердца. Тем более не готов разгадывать мотивации разнокалиберных "активистов"-поджигателей, нагло именующих себя "православными". Меня часто попрекают в излишнем консерватизме. И вот как консерватор хочу сказать: подобные самозваные "активисты" дискредитируют и государственную культурную политику, и Церковь", - говориться в заявлении Мединского, опубликованном на сайте Минкульта.

Министр попросил руководство правоохранительных органов "обеспечить соблюдение законности, жестко пресечь давление на государство и кинобизнес со стороны распоясавшихся "активистов" с их общественно опасными методами навязывания своих убеждений".

Мединский, уже посмотревший "Матильду", заверил, что в фильме "нет ничего оскорбительного ни для памяти Николая II, ни для истории российской монархии".

Между тем во вторник глава комитета Госдумы по культуре Станислав Говорухин сообщил, что показ "Матильды" пройдет в нижней палате 26 октября в рамках киноклуба. При этом Говорухин заявил, что Поклонская "из хороших побуждений разбудила все мракобесные силы и нанесла этим ущерб".

Во вторник в одной из крупнейших в России объединенной сети кинотеатров "Синема парк" и "Формула кино" заявили, что отказываются от показа фильма "Матильда" из-за "неправомерных действий" противников фильма и поступивших в адрес руководства сети угрозы. При этом подчеркивалось, что сеть по-прежнему остаются вне вопросов политики и религии. "Как самая большая с точки зрения количества кинотеатров и географии сеть мы просто не можем подвергать опасности наших многочисленных посетителей", - заявил глава сети Роман Линин.

Во вторник глава синодального Отдела по взаимоотношениям с обществом и СМИ Владимир Легойда заявил, что осудил акты насилия, связанные с фильмом "Матильда", не могут исходить от верующих людей. "Мы осуждали, осуждаем и будем осуждать действия псевдорелигиозных радикалов, какой бы религией они ни прикрывались, потому что подобные действия одинаково чужды мировоззрению любого верующего человека", - подчеркнул представитель РПЦ.

При этом Легойда призвал не уравнивать с подобными эпизодами протесты, которые происходят в правовом поле. "Позиция православной общественности, людей, которые молятся в связи с выходом фильма "Матильда" или направляют обращения в адрес тех, от кого зависит решение о прокате, и акты демонстративного насилия - явления из разных нравственных галактик", - сказал он.

В понедельник в Москве около офиса коллегии адвокатов Pen&Paper, где работает экс-сенатор Константин Добрынин, представляющий интересы Учителя, трое неизвестных сожгли два автомобиля. Возле сгоревших автомобилей злоумышленники разбросали листовки "За Матильду гореть".

Добрынин обвинил в провоцировании поджога Поклонскую. "Пока Поклонская рассказывает всем о каких-то исках родственников святого царя и пытается запретить фильм, ее сторонники продолжают кидать коктейли Молотова и жечь, - написал юрист. - В любом случае мы зададим вопросы депутату Госдумы Поклонской".

Это уже третий поджог, предположительно совершенный противниками "Матильды". В ночь на 31 августа в Петербурге двое неизвестных забросали коктейлями Молотова здание киностудии "Лендок", в котором располагается студия Учителя "Рок". Пламя быстро потушили. Полиция завела дело о хулиганстве. СМИ связали инцидент с закрытым показом "Матильды", прошедшим в городе накануне.

4 сентября в Екатеринбурге 39-летний православный фанатик Денис Мурашов на своем УАЗе врезался во входные двери киноконцертного зала "Космос", после чего поджег машину и сбежал. Пламя переметнулось с автомобиля на здание; вход в "Космос" полностью выгорел. Мурашов вскоре был задержан. Свой поступок он объяснил протестом против выхода "Матильды" на экраны. 6 сентября поджигателя арестовали. По части 2 статьи 167 УК (умышленное повреждение имущества путем поджога) ему грозит до пяти лет колонии.

Фильм Учителя посвящен роману Николая II с балериной Матильдой Кшесинской. Кампанию против него начала прошлой осенью бывший прокурор аннексированного Крыма Поклонская. Она подала на режиссера целый ряд доносов, в которых заявляла, что "Россия представлена в фильме как страна виселиц, пьянства и блуда", а кроме того, картина оскорбляет "лиц, официально канонизированных", в том числе Николая II. В этой связи Поклонская требовала проверить законность расходования бюджетных средств, выделенных на съемку "Матильды".