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В Екатеринбурге водитель УАЗа врезался на своей машине во входные двери киноконцертного зала "Космос", после чего поджег автомобиль и сбежал. Об этом сообщает "Е1".

Инцидент произошел незадолго около 5:50 утра (3:50 мск).

Пламя переметнулось с машины на здание киноконцертного зала. Площадь возгорания составила около 30 квадратных метров. Прибывшие пожарные погасили огонь в течение получаса. Пятерых человек, находившихся на втором этаже здания, эвакуировали. Пострадавших нет.

Вход в киноконцертный зал полностью сгорел.

На место выехали уголовный розыск и ФСБ. В машине виновника инцидента нашли три газовых баллона, две 200-литровые бочки с бензином и дрова.

Охранник заведения заявлял, что из машины выбежали двое человек. Однако, как показывает видеозапись инцидента, вторым был прохожий. После того как машина врезалась в здание, он подошел к ней и обратился к водителю с некоей репликой, а когда зажег огонь, бросился бежать.

Подозреваемый в поджоге - 39-летний Денис Мурашов из города Ирбит Свердловской области. Он был задержан около 11 часов по местному времени, когда обратился за медицинской помощью в связи с серьезными ожогами. Сейчас Мурашов находится в больнице.

Как сообщает областной главк СКР, подозреваемый состоит на учете у психиатра.

По информации Znak.com, последние два года Мурашов находился в розыске как пропавший без вести. Последний раз он связывался со своей семьей в июле 2015-го. Между тем на свою страницу в "Одноклассниках" Мурашов последний раз выходил в марте нынешнего года.

Мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман назвал произошедшее терактом. Он также выразил уверенность, что у подозреваемого были сообщники. "200-литровые бочки и три газовых баллона одному не поднять", - пояснил чиновник.

Однако СКР открыл дело по части 2 статьи 167 УК (умышленное повреждение имущества путем поджога), предусматривающей до пяти лет колонии.