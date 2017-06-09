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Deutsche Bank отказался предоставлять американскому Конгрессу информацию, которой может обладать о счетах президента США Дональда Трампа и его возможных связях с Россией. Это следует из письма, которое крупнейший немецкий банк отправил в ответ на запрос конгрессменов, передает Reuters.
В ответе говорится, что банк не может поделиться такой информацией из-за американских законов о конфиденциальности. "Мы надеемся, что вы поймете необходимость для Deutsche Bank уважать правила, которые Конгресс и суды установили для защиты конфиденциальной информации", - цитирует агентство письмо банка.
Запрос в банк был отправлен 23 мая, под документом подписались пять демократов, членов комитета по финансовым услугам палаты представителей. Первоначально банку дали срок на ответ до 2 июня, однако потом там попросили дополнительное время на изучение запроса.
Как отмечает агентство, комитет по финансовым услугам может через суд обязать Deutsche Bank предоставить необходимые сведения. Однако большинство в комитете составляют республиканцы, и в таком случае демократам придется договариваться с ними.
Между тем, констатирует Reuters, из открытых данных известно, что Трамп брал в Deutsche Bank многомиллионные кредиты на покупку недвижимости.
В январе Deutsche Bank был оштрафован в США на 630 миллионов долларов за нелегальную схему вывода из России 10 миллиардов долларов. По сведениям американских властей, средства выводились с помощью так называемых "зеркальных сделок", в которые были вовлечены не менее 12 физлиц.
"Вы такой большой, такой сильный, - спрашивала Коми сенатор Дайэнн Файнстайн. - Я знаю - когда входишь в Овальный кабинет, невольно испытываешь робость. И все же почему вы не сказали: "Господин президент, я не могу обсуждать с вами этот вопрос"?" "Наверно, будь я посильней, сказал бы", - вымолвил Коми.
Теперь оказалось, что, согласно записям Коми, президент просил его закрыть расследование в отношении Майкла Флинна. "Надеюсь, вы найдете возможность оставить его в покое, - будто бы сказал Трамп. - Он хороший парень". "Согласен, парень хороший", - молвил Коми, но на просьбу отпустить хорошего парня с миром не откликнулся.
С выводом Трампа следует согласиться - Соединенные Штаты действительно расколоты. Но причина этого раскола вовсе не в самом расследовании возможных связей сотрудников американского президента с российскими чиновниками, дипломатами и разведчиками. Причина прежде всего в отношении к правде. В самом желании знать правду. И в этом смысле это очень русский раскол.