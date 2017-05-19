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Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп называет расследование связей сотрудников своего предвыборного штаба с Российской Федерацией причиной раскола страны и "охотой на ведьм". Так он откликнулся на назначение специального прокурора, который будет надзирать за этим расследованием.

С выводом Трампа следует согласиться - Соединенные Штаты действительно расколоты. Но причина этого раскола вовсе не в самом расследовании возможных связей сотрудников американского президента с российскими чиновниками, дипломатами и разведчиками. Причина прежде всего в отношении к правде. В самом желании знать правду. И в этом смысле это очень русский раскол.

Главная "красная линия" сегодня проходит не между теми, кто уверен, что никаких связей не было, и теми, кто убежден в обратном. Она отделяет тех, кто хочет знать правду, от тех, кто считает ее вредной, - и, похоже, к последним относится сам президент Соединенных Штатов. И в этом смысле Владимир Путин одержал настоящую победу над Америкой. Потому что он навязал многим американцам российское, я бы даже сказал советское отношение к правде.

Советские люди - как и россияне сегодня - прекрасно знали о том, что на самом деле происходило в их стране. Знали о ГУЛАГе, о репрессиях, о том, какие идиоты ими управляли, - это показывают и дневниковые записи, и рапорты НКВД, и восприятие решений партийных съездов, осудивших "культ личности". Но вот только правда эта казалась вредной, о ней не хотели задумываться - потому что она заводила в конфликт с собственной совестью или тем, что вместо нее. Именно поэтому самые упорные еще долго обвиняли не Сталина и не себя самих, а Хрущева, поднявшего руку на наследие вождя.

Россияне, вне всякого сомнения, в большинстве своем тоже все прекрасно знают. И о том, что страна несется в пропасть, и о том, что сворован Крым, и о том, что в Донбассе их страна не защищает "русский мир", а занимается бандитизмом. Нет никаких сомнений в том, что Россия творит в Сирии, - как не было особых сомнений в том, что Россия творила в Чечне. Но в атмосфере невмешательства и равнодушия нежелание знать сильнее самого знания. Если режим падет - мы станем свидетелями очередного коллективного прозрения "обманутой нации". Если устоит - россияне так и останутся молчаливыми соучастниками преступлений своих правителей.

Проблема россиян не в том, что они обмануты, а в том, что они всякий раз превращаются в народ лжецов. Это стыдно, но удобно. И это стремление к моральному комфорту мы сейчас наблюдаем у целого ряда представителей американской элиты и общества. Ведь страшно не само расследование, а его результат и последствия. Конечно, если окажется, что ничего не было, все будет хорошо. Но что делать, если выяснится, что король голый? И коль существует вероятность такого вердикта, то, может быть, лучше вообще никаких расследований не проводить? Расследовать только то, что безопасно? Что не угрожает угрызениями совести, политическим землетрясением, необходимостью ответить самому себе на вопрос: "За кого же я голосовал? Я на самом деле не знал или только притворялся?".

Остается только надеяться, что знаменитая американская система окажется эффективнее российской, что американское общество окажется здоровее российского. Потому что в противном случае всюду будет Путин. В каждом будет Путин.