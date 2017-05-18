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Замминистра юстиции США Род Розенстайн назначил Роберта Мюллера, директора ФБР в 2001-2013 годах, спецпрокурором по расследованию вмешательства России в ход президентской кампании. Об этом сообщает Reuters.

Принятое решение, подчеркнул Розенстайн, не означает, что уже выявлены какие-либо преступления и будет открыто уголовное дело.

Как отмечает Reuters, решение американская администрация приняла под давлением Конгресса.

Между тем президент США Дональд Трамп заявил после назначения Мюллера: "Как я уже говорил много раз, тщательное расследование подтвердит то, что мы уже знаем: между моей командой и какими бы то ни было иностранными структурами не было никакого сговора".

Ранее расследование вел Джеймс Коми, занимавший пост директора ФБР после Мюллера. Однако 9 мая Трамп отправил Коми в отставку. Сообщалось, что решение было принято по представлению Минюста, после того как глава спецслужбы потребовал у Розенстайна значительных дополнительных средств на эту работу и рассказал о своей встрече с замминистра юстиции конгрессменам.

16-го числа появилась информация, что в феврале Трамп просил Коми прекратить расследование в отношении Майкла Флинна, позже в том же месяце ушедшего в отставку с поста советника президента по национальной безопасности. В Белом Доме, однако, эти сведения опровергают.

Между тем в Сенате еще днем раньше призвали Трампа опубликовать записи разговоров с Коми.