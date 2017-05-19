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Также: Российско-американские отношения, США, Россия, Политика, Мир | Персоны: Дональд Трамп, Сергей Лавров

новость NYT: Трамп похвастался Лаврову увольнением директора ФБР

19.05.2017
Сергей Лавров и Дональд Трамп. Фото: МИД России
Сергей Лавров и Дональд Трамп. Фото: МИД России
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Президент США Дональд Трамп на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и послом Сергеем Кисляком прокомментировал увольнение главы ФБР Джеймса Коми. "Я только что уволил главу ФБР. Он был сумасшедшим, настоящим чокнутым", - цитирует The New York Times официальную стенограмму встречи, которую журналистам зачитал один из сотрудников Белого Дома. "Я испытывал огромное давление из-за России. Это закончилось", - добавил президент.

Трамп подчеркнул, что расследование в его отношении не ведется.

Пресс-секретарь Белого Дома Шон Спайсер не опроверг содержания стенограммы. Он заявил, что Коми оказывал "излишнее давление" на президента, мешая переговорам с Россией по вопросам, связанным с Сирией, Украиной и "Исламским государством".

Встреча Трампа с Лавровым и Кисляком состоялась в Овальном кабинете Белого Дома 10 мая, на следущий день после увольнения Коми.

Решение уволить главу ФБР было принято по представлению Минюста, после того как Коми потребовал у замминистра юстиции значительных дополнительных средств на расследование влияния России и рассказал о своей встрече с ним конгрессменам.

16 мая появилась информация, что в феврале Трамп просил Коми прекратить расследование в отношении Майкла Флинна, позже в том же месяце ушедшего в отставку с поста советника президента по национальной безопасности. В Белом Доме, однако, эти сведения опровергают.

Между тем в Сенате еще днем раньше призвали Трампа опубликовать записи разговоров с Коми.

На днях стало известно, что на встрече с Лавровым и Кисляком американский президент разгласил секретные сведения, полученные от израильской разведки. Информация касалась планов ИГ устроить теракт на борту вылетающего в США самолета с помощью бомбы, спрятанной в ноутбуке.

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19.05.2017
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