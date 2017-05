Президент США Дональд Трамп на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и послом Сергеем Кисляком прокомментировал увольнение главы ФБР Джеймса Коми. "Я только что уволил главу ФБР. Он был сумасшедшим, настоящим чокнутым", - цитирует The New York Times официальную стенограмму встречи, которую журналистам зачитал один из сотрудников Белого Дома. "Я испытывал огромное давление из-за России. Это закончилось", - добавил президент.

